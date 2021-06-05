Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая

Санкт-Петербург, 5 июня. Главы Индии и Китая Нарендра Моди и Си Цзиньпин способны найти выход из проблем в двусторонних отношениях, сообщил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Однако между соседями всегда возникают точки преткновения, подчеркнул он.

Путин заявил, что знает настрой Нарендра Моди и Си Цзиньпина. По его словам, это ответственные люди, которые относятся друг к другу с большим уважением и всегда найдут способы решения проблем. В этом ситуации главное — чтобы им не мешали внерегиональные державы, отметил глава государства

Ранее Путин сообщил, что Москва и Пекин имеют много общих интересов. Этот факт является фундаментом для развития двусторонних отношений, заявил он.