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Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
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Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
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23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
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23:29
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Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ

Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июня. Нынешний ПМЭФ стал важным движением вперед для Карелии, подписаны соглашения на 236 млрд рублей инвестиций, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Чиновник отметил, что во время прошлых петербургских экономических форумов удалось достичь несколько важных соглашений, реализация которых продолжается в регионе до сих пор. В первую очередь это касается восстановления исторического машиностроения лесозаготовительной техники. В этом году власти Карелии продвинулись дальше, заключив соглашения с Фондом развития промышленности.

Парфенчиков подчеркнул, что ПМЭФ дает реальный импульс развития экономики региона.

«Можно это в денежном выражении выразить — 236 млрд инвестиций зафиксированы соглашениями. Дальше это очень важные соглашения с IT-компаниями по внедрению информационных технологий: системы и госуправления, и финучета, и строительства. Это не то что импульс, это важнейшее движение вперед», — заявил журналистам глава Карелии.

В пятницу, по его словам, удалось заключить важное соглашение в сфере сельского хозяйства, которое в частности касается строительства в Карелии первого роботизированного предприятия по молочному животноводству.

Завершились также крайне важные для региона переговоры с федеральным российским экоцентром по вопросам переработки мусора, с использованием установок по биоразложению мусора.

«Главное, подписав соглашения, мы либо уже приступаем к их незамедленной реализации, или в течение месяца подпишем уже реальную дорожную карту, по которой будем двигаться», — резюмировал Парфенчиков.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов по итогам первого дня ПМЭФ призвал вернуть авторитет Всероссийскому обществу охраны природы, а также создать организацию по решению проблем экологии.

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Все новости / Экономика / Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
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