Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Нынешний ПМЭФ стал важным движением вперед для Карелии, подписаны соглашения на 236 млрд рублей инвестиций, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Чиновник отметил, что во время прошлых петербургских экономических форумов удалось достичь несколько важных соглашений, реализация которых продолжается в регионе до сих пор. В первую очередь это касается восстановления исторического машиностроения лесозаготовительной техники. В этом году власти Карелии продвинулись дальше, заключив соглашения с Фондом развития промышленности.

Парфенчиков подчеркнул, что ПМЭФ дает реальный импульс развития экономики региона.

«Можно это в денежном выражении выразить — 236 млрд инвестиций зафиксированы соглашениями. Дальше это очень важные соглашения с IT-компаниями по внедрению информационных технологий: системы и госуправления, и финучета, и строительства. Это не то что импульс, это важнейшее движение вперед», — заявил журналистам глава Карелии.

В пятницу, по его словам, удалось заключить важное соглашение в сфере сельского хозяйства, которое в частности касается строительства в Карелии первого роботизированного предприятия по молочному животноводству.

Завершились также крайне важные для региона переговоры с федеральным российским экоцентром по вопросам переработки мусора, с использованием установок по биоразложению мусора.

«Главное, подписав соглашения, мы либо уже приступаем к их незамедленной реализации, или в течение месяца подпишем уже реальную дорожную карту, по которой будем двигаться», — резюмировал Парфенчиков.

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов по итогам первого дня ПМЭФ призвал вернуть авторитет Всероссийскому обществу охраны природы, а также создать организацию по решению проблем экологии.