Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара

Москва, 5 июня. Россия уходит от доллара, потому что вынуждена, а не сознательно.

Россия не уходит от американской валюты сознательно. Она вынуждена это делать. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Ранее российский лидер заявил, что не ожидает прорывов после встречи с президентом США Джо Байденом. Саммит президентов должен состоятся 16 июня в Женеве. Путин отметил, что Россия и США имеют общие интересы. Президент России подчеркнул, что противоречия между государствами были созданы не российской стороной.