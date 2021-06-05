Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что не ожидает прорывов после встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

Встреча президентов должна состоятся 16 июня в Женеве. Путин отметил, что Россия и США имеют общие интересы. Президент России подчеркнул, что противоречия между государствами были созданы не российской стороной. Такое заявление президент РФ сделал во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об изменчивости японской позиции по Курилам. Президент заявил, что ни СССР, ни Россия никогда не давали своего согласия на передачу всех четырех южнокурильских островов Японии.