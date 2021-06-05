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новостей
00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
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Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом

Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что не ожидает прорывов после встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

Встреча президентов должна состоятся 16 июня в Женеве. Путин отметил, что Россия и США имеют общие интересы. Президент России подчеркнул, что противоречия между государствами были созданы не российской стороной. Такое заявление президент РФ сделал во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об изменчивости японской позиции по Курилам. Президент заявил, что ни СССР, ни Россия никогда не давали своего согласия на передачу всех четырех южнокурильских островов Японии.

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Все новости / Политика / Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
путин россия сша байден
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