«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга

Санкт-Петербург, 4 июня. Платформа впервые представлена после перезапуска. Она получила ряд обновлений, позволяющих ей быть конкурентоспособной. Об этом поведал генеральный директор Rutube Роман Максимов.

Представитель видеохостинга заявил, что участие на Петербургском международном экономическом форуме — это нужный момент. Это дало возможность достигнуть ряда договоренностей.

«Платформа обновила интерфейс и технические возможности. Добавилась возможность монетизировать контент для блогеров, как по рекламной модели, так и по подписке. Блогеры могут сейчас работать как онлайн-кинотеатры, если есть такая потребность», — отметил Максимов.

Он добавил, что аудитория сервиса, начиная с декабря 2020 года, выросла более чем в два раза. На текущий момент она составляет около 19 млн уникальных пользователей.

«Мы растем достаточно быстро. Считаем, что у нас есть возможность догнать альтернативные площадки по аудитории в ближайший промежуток времени. Мы не говорим про месяцы или этот год, но время покажет», — подчеркнул генеральный директор.

Ранее в «Газпром-медиа» заявили, что видеохостинг Rutube может стать национальной платформой в России.