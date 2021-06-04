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00:29
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Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
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23:29
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«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга

Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
ИА «Политика Сегодня»

Санкт-Петербург, 4 июня. Платформа впервые представлена после перезапуска. Она получила ряд обновлений, позволяющих ей быть конкурентоспособной. Об этом поведал генеральный директор Rutube Роман Максимов.

Представитель видеохостинга заявил, что участие на Петербургском международном экономическом форуме — это нужный момент. Это дало возможность достигнуть ряда договоренностей.

«Платформа обновила интерфейс и технические возможности. Добавилась возможность монетизировать контент для блогеров, как по рекламной модели, так и по подписке. Блогеры могут сейчас работать как онлайн-кинотеатры, если есть такая потребность», — отметил Максимов.

Он добавил, что аудитория сервиса, начиная с декабря 2020 года, выросла более чем в два раза. На текущий момент она составляет около 19 млн уникальных пользователей.

«Мы растем достаточно быстро. Считаем, что у нас есть возможность догнать альтернативные площадки по аудитории в ближайший промежуток времени. Мы не говорим про месяцы или этот год, но время покажет», — подчеркнул генеральный директор.

Ранее в «Газпром-медиа» заявили, что видеохостинг Rutube может стать национальной платформой в России.

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пмэф Rutube пмэф-2021 роман максимов
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