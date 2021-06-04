Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 4 июня. Вопрос о продлении льготной ипотеки в России еще не решен, возможно надобности в этом не будет, заявил ФАН гендиректор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ.

Ключевым в данном вопросе Мутко назвал необходимость сбалансировать спрос и предложение в сфере недвижимости. Продлится ли программа льготной ипотеки, будет зависеть от того, как будет развиваться экономика.

«Может быть никакой надобности в ее продлении не будет», — отметил Мутко.

Он напомнил, что рыночная ставка сегодня составляет 8-11%. При этом льготная ипотека действует только для «первички», а на вторичном рынке люди покупают квадратные метры под те самые 8-11%.

«Не в каждой стране мира есть столько программ поддержки по ипотеке. Мы как оператор сейчас серьезно работаем над сельской ипотекой, и конечно стараемся запустить механизм ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Там работы очень много: залогов нет, не аккредитованы застройщики, нет типовых проектов. В июле мы завершим конкурс и выберем 60 типовых проектов ИЖС, проведем их через экспертизу, сопоставим цену. Это не значит, что у вас будет точно такой дом, но у вас будет некая модель, по которой банк сможет посчитать стоимость», — сообщил гендиректор ДОМ.РФ.

Днем ранее Мутко сообщил СМИ, что президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о модернизации льготной ипотеки. По словам чиновника, данную меру поддержки необходимо пересмотреть, потому что кризисный период уже закончился. Мутко уточнил, что главе государства представили несколько вариантов модернизации поддержки семей.