Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 00:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Все новости
05 июня 00:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Все новости

Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки

Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Санкт-Петербург, 4 июня. Вопрос о продлении льготной ипотеки в России еще не решен, возможно надобности в этом не будет, заявил ФАН гендиректор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ.

Ключевым в данном вопросе Мутко назвал необходимость сбалансировать спрос и предложение в сфере недвижимости. Продлится ли программа льготной ипотеки, будет зависеть от того, как будет развиваться экономика.

«Может быть никакой надобности в ее продлении не будет», — отметил Мутко.

Он напомнил, что рыночная ставка сегодня составляет 8-11%. При этом льготная ипотека действует только для «первички», а на вторичном рынке люди покупают квадратные метры под те самые 8-11%.

«Не в каждой стране мира есть столько программ поддержки по ипотеке. Мы как оператор сейчас серьезно работаем над сельской ипотекой, и конечно стараемся запустить механизм ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Там работы очень много: залогов нет, не аккредитованы застройщики, нет типовых проектов. В июле мы завершим конкурс и выберем 60 типовых проектов ИЖС, проведем их через экспертизу, сопоставим цену. Это не значит, что у вас будет точно такой дом, но у вас будет некая модель, по которой банк сможет посчитать стоимость», — сообщил гендиректор ДОМ.РФ.

Днем ранее Мутко сообщил СМИ, что президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о модернизации льготной ипотеки. По словам чиновника, данную меру поддержки необходимо пересмотреть, потому что кризисный период уже закончился. Мутко уточнил, что главе государства представили несколько вариантов модернизации поддержки семей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
ипотека мутко недвижимость льготная ипотека
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 76845 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 61582 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54357 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 52253 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 45393 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru