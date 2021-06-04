Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»

Санкт-Петербург, 4 июня. Институт НАМИ представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) три автомобиля Aurus. Об этом рассказал директор организации по маркетингу Дамир Каримов.

В рамках ПМЭФ-2021 научная организация НАМИ совместно с музеем Гаража особого назначения ФСО России представила автомобили ретроспективы. Также на выставке были продемонстрированы современные модели марки Aurus.

«Вы можете видеть три автомобиля. Первый, черный с белым — это инсталляция. Она показывает этапы разработки. Белая часть символизирует прототипную составляющую. Как автомобиль на ранних стадиях разрабатывается, тестируется. Черная часть — это уже серийный автомобиль, который выпускается для конечного потребителя», — объяснил Каримов.

Он упомянул две остальных машины в черном цвете, которые были разработаны для Гаража особого назначения. Это две модификации — с бронированием и без него. Далее журналист поинтересовался у директора НАМИ, в чем заключаются преимущества автомобилей Aurus перед мировыми конкурентами.

«В первую очередь автомобиль разрабатывался для серьезных условий эксплуатации. Он удовлетворяет потребностям открытого рынка. Мы постарались совместить в нем разные потребности. Получился уникальный автомобиль. Его основная ценность в том, что он дает максимальный уровень комфорта в самых тяжелых условиях эксплуатации», — резюмировал спикер.

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