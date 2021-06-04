«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Россия многого достигла в сфере технологий, есть интересные проекты и большие планы на их реализацию. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Представитель ОП РФ дал интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором поделился впечатлениями от мероприятия. По его мнению, было представлено несколько интересных проектов, и некоторые из них он намерен реализовать в своей сфере.

«Есть достижения у нас в технологиях, в интересных проектах, есть большие планы. Есть затея президента по поддержке бизнеса. Это реальные инициативы», — подчеркнул заместитель секретаря ОП РФ.

Он добавил, что были предложения по продлению ипотеки. Это положительно отразится не только на рынке стройматериалов, но и в целом на экономике.

«Очень интересны были панельные дискуссии, секции. Есть над чем подумать. Возникло несколько идей, и некоторые я надеюсь реализовать в рамках своей профессиональной деятельности», — подытожил Гриб.

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