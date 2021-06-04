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«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
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05 июня 00:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:29
Экономика
Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
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Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Все новости

«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ

Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Россия многого достигла в сфере технологий, есть интересные проекты и большие планы на их реализацию. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Представитель ОП РФ дал интервью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором поделился впечатлениями от мероприятия. По его мнению, было представлено несколько интересных проектов, и некоторые из них он намерен реализовать в своей сфере.

«Есть достижения у нас в технологиях, в интересных проектах, есть большие планы. Есть затея президента по поддержке бизнеса. Это реальные инициативы», — подчеркнул заместитель секретаря ОП РФ.

Он добавил, что были предложения по продлению ипотеки. Это положительно отразится не только на рынке стройматериалов, но и в целом на экономике.

«Очень интересны были панельные дискуссии, секции. Есть над чем подумать. Возникло несколько идей, и некоторые я надеюсь реализовать в рамках своей профессиональной деятельности», — подытожил Гриб.

Ранее координатор организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов оценил речь президента РФ Владимира Путина. Особенно его заинтересовал вопрос создания инфраструктуры.

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Все новости / Экономика / «Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
санкт-петербург пмэф-2021 владислав гриб
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