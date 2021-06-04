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00:29
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Башкирия заключила на ПМЭФ соглашений на 120 млрд рублей
00:29
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
00:26
Происшествия
Двое пострадавших во время стрельбы в Казани остаются в тяжелом состоянии
00:24
Общество
Путин назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
00:20
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
00:17
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
00:14
Экономика
Путин заявил, что Россия вынуждена отказаться от доллара
00:08
Политика
Путин призвал «внерегиональные державы» не мешать диалогу Индии и Китая
00:08
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:06
Экономика
Карелия заключила миллиардные соглашения об инвестициях на ПМЭФ
00:02
Политика
Путин не ожидает прорывов после встречи с Байденом
00:01
Общество
Готовь сани и дрова летом: выбираем лучший дровокол
00:00
Видео
Певец Сергей Рогожин не видит перспектив в новых исполнителях
23:57
Политика
Путин: Россия не собирается пугать новыми видами вооружения
23:44
Технологии
«Можем догнать конкурентов»: гендиректор Rutube озвучил достижения видеохостинга
23:36
Экономика
Мутко сделал прогноз о судьбе программы льготной ипотеки
23:29
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
23:29
Технологии
Директор по маркетингу НАМИ рассказал о проекте Aurus «Кортеж»
23:20
Происшествия
Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге
23:19
Экономика
«Есть большие планы»: замсекретаря Общественной палаты Гриб оценил ПМЭФ
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Песков обозначил сроки вакцинации иностранцев против коронавируса в России

Общество
Песков обозначил сроки вакцинации иностранцев против коронавируса в России
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнется вакцинация иностранцев от коронавируса.

По его словам, это может произойти в ближайший период. В то же время Песков подчеркнул, что на вакцину против коронавируса существует большой спрос.

«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские компании с июля смогут производить не менее 30 миллионов доз двухкомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник V». Такой объем препарата планируется вырабатывать ежемесячно.

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песков вакцинация коронавирус
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