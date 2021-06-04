Песков обозначил сроки вакцинации иностранцев против коронавируса в России

Москва, 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнется вакцинация иностранцев от коронавируса.

По его словам, это может произойти в ближайший период. В то же время Песков подчеркнул, что на вакцину против коронавируса существует большой спрос.

«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские компании с июля смогут производить не менее 30 миллионов доз двухкомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник V». Такой объем препарата планируется вырабатывать ежемесячно.