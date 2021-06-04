Путин назвал способ решения ядерной проблемы КНДР

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что ядерную проблему Северной Кореи необходимо решать не дальнейшими санкционными мерами, а гарантией безопасности.

Путин отметил, что Россия выступает категорически против распространения ядерного оружия в мире. По словам российского лидера, власти КНДР знают об этом. Такое заявление президент РФ сделал на встрече с главами международных информагентств.

Власти КНДР назвали, кто является их настоящим противником. По информации местной прессы, главным врагом КНДР выступает не Южная Корея, а США, которые ее используют в своих целях.