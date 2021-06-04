Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин имеют много общих интересов.

Этот факт является фундаментом для развития двусторонних отношений между Россией и Китаем, подчеркнул российский президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил изменчивость японских позиций по вопросу Курильских островов. Глава государства подчеркнул, что Россия и СССР никогда не были согласны с предложением передачи всех четырех островов Курил Японии. Он также заявил, что нужно продолжать обсуждать заключение мирного договора Москвы и Токио.