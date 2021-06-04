Путин заявил о главном принципе партнерства стран

Москва, 4 июня. Любое сотрудничество стран не должно быть направлено против других государств.

Партнерство стран не должно основываться на принципе «дружить против кого-то». Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

«Полагаю, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу «против кого-то». Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи», — сказал Путин.

Ранее российский лидер назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП. Объем средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в РФ, составил 4,5% ВВП. Путин отметил, что для России этот показатель является большим.