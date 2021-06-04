Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП

Санкт-Петербург, 4 июня. Объем средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в РФ, составил 4,5% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что для России этот показатель является большим, но все средства были использованы эффективным способом. Об этом президент рассказал на открытии встречи с главами мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Лидер российского государства очно выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи Путин отметил, что Россия является единственной старной в мире, в которой зарегистрированы уже четыре вакцины от коронавирусной инфекции.