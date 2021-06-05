Едва ли найдется человек, который не любит треск поленьев в камине. В комнате сразу становится уютно и тепло, и так приятно смотреть на огонь. Но прежде чем вы сможете это сделать, придется потратить время и заготовить дрова. В частном доме или на даче, особенно если вы живете на ней с поздней весны и до ранней осени, этот вопрос из самых важных.

Можно, конечно, представить себя в роли итальянского фермера из известного фильма и разок-другой лихо размахнуться топором. Но лучше не надо: заготовка дров — трудоемкий, физически тяжелый процесс. Он отнимает много времени и сил, а пренебречь им нельзя — ведь мерзнуть не хочется никому.

Зачем нужен дровокол

Существенно облегчить подготовку к отопительному сезону и просто прохладным августовским вечерам поможет дровокол — станок, специально предназначенный для колки дров.

Дровокол или колун работает быстро и безопасно. Он способен обработать такой объем древесины, на подготовку которого вручную у вас уйдут недели. Дровокол сэкономит вам не только время, но и здоровье.

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Какие бывают дровоколы

Дровокольные станки глобально разделяются на бытовые и промышленные. Соответственно, первые меньше в размерах и мощности, довольно просты в управлении. Предназначены для небольшого объема работы. Промышленные очень мощные, они подразумевают большой объем, а кроме того, могут торцевать бревна.

Дровоколы отличаются принципом работы: могут быть механические, гидравлические и дровокол-шуруп.

• Дровокол-шуруп, его еще называют винтовым, конусным и даже «морковкой», представляет собой небольшого размера станок с конусным винтом. Преимущества такого колуна в его простоте, высокой производительности и компактности: можно легко перевозить при необходимости. Двигатель (он может быть электрическим или бензиновым) приводит в действие конус, который ввинчивается в центр полена и раскалывает его. Случается, что конус застревает в заготовке. В этом случае его нужно освободить вручную, предварительно отключив станок от питания.

• Реечный дровокол один из самых простых и надежных. Принцип работы его элементарный: на рабочую поверхность помещают древесину, рычагом приводят в действие толкатель. Он по рейкам загоняет дерево на острый нож. Такой станок потребляет очень немного энергии, колет любую древесину, долговечен и прост в обслуживании.

• Гидравлические дровоколы предназначены для больших работ и профессионального использования. Эти работают посредством гидроцилиндров, которые создают усилие. Работают с древесиной любой породы, сухой или влажной. Гидравлические станки очень просты в управлении, безопасны при работе и просты в обслуживании и ремонте: все запчасти универсальны.

Кроме того, колуны различают по способу подачи бревна: горизонтальный, вертикальный и смешанный.

• Наиболее часто встречающийся горизонтальный: бревно либо распиливается по горизонтали. Такой станок наиболее безопасен, так как при таком способе подачи руки всегда вдали от ножа.

• Вертикальный: принцип его состоит в том, что нож давит на бревно и распиливает его сверху. Вертикальная подача бревна позволяет сделать конструкцию более компактной. Но к ней есть вопросы с точки зрения безопасности. Если бревно неровное, то при распилке его приходится придерживать, а это небезопасно.

• Профессиональные дровоколы бывают смешанного типа.

По типу привода станки могут быть электрические и бензиновые. Первый будет идеальным выбором для дачи или загородного дома. В таком случае при необходимости на станке можно работать даже в помещении — никакого выхлопа. Кроме того, они работают намного тише, что тоже важно.

Бензиновый привод чаще всего стоит на профессиональных станках, которые часто работают там, где нет электричества. Они существенно громче, но мощнее, производительные и экономичнее.

Нельзя не упомянуть ручные колуны, которые также встречаются в продаже. Они представляют собой небольшую конструкцию, в центре которой находится нож. Полено ставится на нож, вы ударяете по нему кувалдой или молотком — и полено, благодаря приложенному усилию, раскалывается. Такой колун ли немного упрощает заготовку дров. Во-первых, конструкция действительно небольшая и, если поставить ее на землю, вам придется сильно наклоняться, что крайне неудобно. Если же поднять ее на удобную высоту, то есть риск, что она упадет вместе с поленом при ударе и травмирует вас.

Основные характеристики

При выборе одной из важнейших характеристик будет усилие расщепления.

• Для заготовки дров под бытовые нужны подойдет колун с усилием до 5 тонн.

• Чуть более профессиональные и рассчитанные на больший объем работают с усилием от 5 до 7 тонн.

• А при промышленном использовании до 25 тонн.

Кроме усилия расщепления, можно обратить внимание на скорость подачи бревна. Но в целом, это важно скорее для профессиональных, мощных станков.

Важные дополнения

Как всегда, выбирая что-то, чем мы собираемся регулярно пользоваться, не стоит забывать о мелочах.

• Обратите внимание на материал, из которого изготовлен нож — главная составляющая колуна. Это должна быть прочная закаленная сталь.

• Кроме того, нож может быть двух видов: плоский и крестообразный. Первый расколет полено на две части, второй, соответственно, на четыре. Для тонких заготовок такой нож, конечно, не подойдет.

• Не забывайте о системе безопасности. Чаще всего это система блокировки рычагов. Для управления станком вам нужны обе руки. Если вы отпустите одну из них — станок сразу остановится.

• Регулировка по высоте — сделает работу на станке максимально комфортной, и не будет болеть спина.

• Возможность транспортировки: если выбранная модель оснащена колесиками, переместить станок будет несложно даже в одиночку.

• Наличие разного рода насадок также будет большим преимуществом.

• Еще одна полезная опция: ограничитель хода поршня. Если полена у вас разной длины, то и амплитуда движения поршня требуется разная. Возможность ее отрегулировать сэкономить вам время и силы.

• Наличие боковых зажимов сделает фиксацию бревна лучше, а работу на станке безопаснее.

Техника безопасности

Безусловно дровокольный станок надежнее и безопаснее топора. Какой бы вы не выбрали, конструкцией предусмотрена максимальная безопасность при работе. Однако, во избежание травм и повреждений нужно соблюдать элементарные меры безопасности.

Как любой инструмент, дровокольный станок всегда должен быть в исправном состоянии. Если у вас возникли малейшие сомнения в корректности работы станка, обратитесь в сервисный центр, где грамотные специалисты проведут необходимую диагностику.

• Храните станок в сухом, чистом, закрытом помещении. Не допускайте попадания воды и пыли.

• Никогда не работайте с дровоколом в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии или усталости.

• Надевайте средства защиты (очки, визор).

• Перед началом работы убедитесь, что станок стоит на ровной поверхности, вокруг достаточно места. Проследите, чтобы рядом не было детей и животных.

• Если станок работает от электричества, убедитесь, что все провода и соединения исправны.

• Перед подачей древесины на станок, проверьте, чтобы полено не содержало никаких гвоздей, скоб и т.д.

• Никогда не покидайте рабочего места, не выключив станок.

Лучшие дровоколы: рейтинг по версии ФАН

Электрический гидравлический дровокол CHAMPION LSH5001H

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Гидравлический колун с электрическим приводом. Предназначен для бытового использования. Имеются транспортировочные колеса. Кроме этого, есть дополнительные насадки для колки дров. Очень удобный и производительный инструмент.

Средняя стоимость: 24 100 рублей.

Электрический гидравлический дровокол AL-KO LSH 520/5

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Горизонтальный колун двуручного управления. Дополнительную безопасность обеспечивает защитный кожух. Есть подставка для древесины, что очень удобно во время работы. Еще одним преимуществом будет удобная высота и транспортировочные колеса.

Средняя стоимость: 29 990 рублей.

Электрический гидравлический дровокол PATRIOT CE 5215

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Отличный вариант в категории «цена/качество». Электрический горизонтальный дровокол. Не занимает много места, прост в управлении. Для сохранения устойчивого положения оснащен специальными опорами. Колет не только сухую, но и влажную древесину, отлично справляется с сучками.

Средняя стоимость: 22 990 рублей.

Электрический гидравлический дровокол RedVerg RD-LS 25-37E

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Гидравлический дровокол с электрическим двигателем. Подойдет для заготовок небольшого объема и диаметра. Подача бревна горизонтальная. Компактный, небольшого размера, оснащен транспортировочными колесами.

Средняя стоимость: 22 990 рублей.

Дровокол электрический HLS-5500 HUTER

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Электрический колун высокой мощности. Справляется с любым типом древесины, в том числе с сучками. Безопасность обеспечена наличием системы безопасного пуска. В комплекте идет крестовидная насадка, позволяющая раскалывать бревно на четыре части. Также оснащен транспортировочными колесами.

Средняя стоимость: 25 890 рублей.

Электрический гидравлический дровокол AL-KO LSH 370/4

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Еще один образец от производителя AL-KO: гидравлический с горизонтальной подачей бревна. Управление двуручное, предусмотрено аварийное отключение.

Средняя стоимость: 26 190 рублей.