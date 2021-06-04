НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите

Вашингтон, 4 июня. Москва будет находиться в центре внимания НАТО на грядущем саммите 14 июня.

В рамках дискуссии о новых угрозах на международной арене Альянс обсудит Россию. Об этом рассказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Аманда Слоат.

«Саммит позволит обсудить, что необходимо предпринять для реагирования на существующие и новые угрозы», — отметила Слоат.

Вашингтон выступает за развитие отношений с Россией через прямой контакт глав государств. Также Аманда Слоат упомянула КНР как еще один вызов и отметила важность темы кибербезопасности в обсуждении членов НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой. Североатлантический альянс верит в конструктивный диалог с Москвой, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.