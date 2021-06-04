Пушкинский день — один из по-настоящему народных праздников в нашей стране. Его отмечают повсеместно: не только в столице и крупных городах, но и в регионах, а прикоснуться к нему стремятся даже люди, очень далекие от культуры и словесности. Ежегодно торжества, посвященные памяти «светила русской поэзии», проходят 6 июня.

Как появился Пушкинский день в России

Творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает каждого русского человека с детства, а для российской культуры оно стало основополагающим. Признать его значение и установить дату, когда русские люди могли бы отдать дань памяти поэту, обсудить его произведения, провести литературные вечера и творческие встречи, предложили в середине 90-х годов представители Русской общины Крыма.

По инициативе Русской общины, в день рождения поэта 6 июня на полуострове проводились мероприятия, где звучали стихи Александра Пушкина, проходили встречи представителей культурного сообщества. А вынужденные мириться с украинизацией крымчане имели возможность говорить о самом ценном: русской культуре и культурном наследии, которое бережно сохраняло русскоязычное население полуострова.

В 1998 году дата стала и общероссийским праздником. Указом президента был учрежден Пушкинский день, а событие приурочено к 200-летию поэта.

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Учреждение Дня русского языка

Спустя несколько лет праздник приобрел общенациональное, объединяющее для всего русского мира значение. Произошло это благодаря решению отмечать его одновременно с Днем русского языка, установленным ООН в 2010 году.

Инициатива представителей Организации Объединенных Наций поддержать многоязычие в мире, сохранять культурное и языковое многообразие была поддержана руководством нашей страны. Выбранная для празднования дата 6 июня получила официальный статус в России: с 2011 года указом президента два значимых праздника объединены в один.

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Как отмечают Пушкинский день 6 июня

Несмотря на «молодость» торжества, у него уже появились традиции. К нему заранее готовятся в музеях, которые хранят память о поэте. Литературные чтения, спектакли, лекции, творческие встречи и просто дни открытых дверей ежегодно проводят в Мемориальном музее-лицее, Пушкинском музее, Всероссийском музее А. С. Пушкина.

Но куда более масштабные, массовые и зрелищные мероприятия, посвященные значимому событию, уже более десяти лет организуют в Крыму. С 2007 года на полуострове проходит фестиваль «Великое русское слово», который собирает десятки тысяч людей на многочисленных творческих площадках. Перед зрителями выступают театральные и вокальные коллективы, поэты и исполнители. В рамках фестиваля проходят «узкие» встречи: симпозиумы и конференции ученых филологов, лингвистов и русистов, которые обсуждают актуальные языковые проблемы и современные тенденции в сфере лингвистики.

В 2021 году фестиваль «Великое русское слово» вновь пройдет в первых числах июня. 7 июня в Симферополе на улице Пушкина состоится выставка детских работ «Мир русской сказки», которая будет размещена на уличных стендах возле памятника поэту. В тот же день праздник пушкинской поэзии состоится в Гурзуфе, после чего мероприятия продолжатся в Ливадии, Ялте и Алупке.

Самым значимым событием фестиваля станет гала-концерт с театрализованными представлениями в концертном зале «Юбилейный» в Ялте, а на набережной «летней столицы» Крыма 11 июня пройдут детский фестиваль и концертная программа. По традиции, все мероприятия праздника русского языка и культуры бесплатны, посетить их может любой желающий.