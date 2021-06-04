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04 июня 23:02
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новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
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Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году

Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
pixabay.com  /  Timur Mansuraliev

 

Пушкинский день — один из по-настоящему народных праздников в нашей стране. Его отмечают повсеместно: не только в столице и крупных городах, но и в регионах, а прикоснуться к нему стремятся даже люди, очень далекие от культуры и словесности. Ежегодно торжества, посвященные памяти «светила русской поэзии», проходят 6 июня.

Как появился Пушкинский день в России

Творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает каждого русского человека с детства, а для российской культуры оно стало основополагающим. Признать его значение и установить дату, когда русские люди могли бы отдать дань памяти поэту, обсудить его произведения, провести литературные вечера и творческие встречи, предложили в середине 90-х годов представители Русской общины Крыма. 

По инициативе Русской общины, в день рождения поэта 6 июня на полуострове проводились мероприятия, где звучали стихи Александра Пушкина, проходили встречи представителей культурного сообщества. А вынужденные мириться с украинизацией крымчане имели возможность говорить о самом ценном: русской культуре и культурном наследии, которое бережно сохраняло русскоязычное население полуострова. 

В 1998 году дата стала и общероссийским праздником. Указом президента был учрежден Пушкинский день, а событие приурочено к 200-летию поэта. 

Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
wikipedia.org  / Александр Михайлович Кравчук / CC BY-SA 4.0

Учреждение Дня русского языка

Спустя несколько лет праздник приобрел общенациональное, объединяющее для всего русского мира значение. Произошло это благодаря решению отмечать его одновременно с Днем русского языка, установленным ООН в 2010 году. 

Инициатива представителей Организации Объединенных Наций поддержать многоязычие в мире, сохранять культурное и языковое многообразие была поддержана руководством нашей страны. Выбранная для празднования дата 6 июня получила официальный статус в России: с 2011 года указом президента два значимых праздника объединены в один. 

Пушкинский день отмечают одновременно с Днем русского языка
pixabay.com  / 

Как отмечают Пушкинский день 6 июня

Несмотря на «молодость» торжества, у него уже появились традиции. К нему заранее готовятся в музеях, которые хранят память о поэте. Литературные чтения, спектакли, лекции, творческие встречи и просто дни открытых дверей ежегодно проводят в Мемориальном музее-лицее, Пушкинском музее, Всероссийском музее А. С. Пушкина. 

Но куда более масштабные, массовые и зрелищные мероприятия, посвященные значимому событию, уже более десяти лет организуют в Крыму. С 2007 года на полуострове проходит фестиваль «Великое русское слово», который собирает десятки тысяч людей на многочисленных творческих площадках. Перед зрителями выступают театральные и вокальные коллективы, поэты и исполнители. В рамках фестиваля проходят «узкие» встречи: симпозиумы и конференции ученых филологов, лингвистов и русистов, которые обсуждают актуальные языковые проблемы и современные тенденции в сфере лингвистики. 

В 2021 году фестиваль «Великое русское слово» вновь пройдет в первых числах июня. 7 июня в Симферополе на улице Пушкина состоится выставка детских работ «Мир русской сказки», которая будет размещена на уличных стендах возле памятника поэту. В тот же день праздник пушкинской поэзии состоится в Гурзуфе, после чего мероприятия продолжатся в Ливадии, Ялте и Алупке. 

Самым значимым событием фестиваля станет гала-концерт с театрализованными представлениями в концертном зале «Юбилейный» в Ялте, а на набережной «летней столицы» Крыма 11 июня пройдут детский фестиваль и концертная программа. По традиции, все мероприятия праздника русского языка и культуры бесплатны, посетить их может любой желающий.

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праздники пушкин пушкинский день
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