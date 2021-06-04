Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле

Санкт-Петербург, 4 июня. Валовой внутренний продукт России в апреле вырос на 10,7%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что экономика полностью восстановится от кризиса. По его словам, она достигнет среднего уровня четвертого квартала 2019 года в июне-июле 2021 года.

Годовой рост в апреле был ожидаемо высоким, отметил Решетников. По данным МЭР, речь идет о двузначном показателе роста ВВП на фоне прошлогоднего падения.