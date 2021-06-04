Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике

Санкт-Петербург, 4 июня. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада поблагодарил Россию за помощь в обеспечении безопасности и установлении мира и спокойствия в государстве.

«Мы благодарны России за большой вклад в области военного сотрудничества, за вклад в установление мира и стабильности в нашей стране. Если понадобится, мы сможем обратиться еще», — рассказал он.

Данное заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 2–5 июня в очном формате. Ранее сообщалось о том, что Нгребада прибыл в Санкт-Петербург в составе центральноафриканской делегации, чтобы принять участие в событии. Он также успел встретиться с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым.

Сотрудничество России и Центральноафриканской Республики развивается стремительно. В 2018 году группа российских инструкторов прибыла в африканскую страну, чтобы тренировать правительственные войска. С того момента специалисты подготовили несколько тысяч бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA) и полиции.