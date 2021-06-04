Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик

Банги, 4 июня. Чадская армия направляет новые подразделения на границу с Центральноафриканской Республикой.

Ранее произошел вооруженный конфликт между военнослужащими ЦАР и Чада. Очевидцы сообщают о том, что причиной этому послужила провокация боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Стоит отметить, что бандформирования избрали партизанский метод ведения войны, так как их основные силы разбиты центральноафриканской армией (FACA).

Обе республики выступили за мирное урегулирование вопроса и создание международной комиссии, которая займется выяснением всех обстоятельств инцидента. Несмотря на это, чадские ВС продолжают стягивать войска к границе.

Приближение военизированных колонн пугает местных жителей. Центральноафриканцы покидают дома и уезжают подальше от приграничной территории.

Примечательно, что отправка военнослужащих Чада произошла после того, как делегация министров из Банги прибыла в Нджамену. Чиновники встретились с председателем переходного военного совета страны Махаматом Идрисом Деби.