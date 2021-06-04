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04 июня 23:02
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новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Все новости

Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик

ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 4 июня. Чадская армия направляет новые подразделения на границу с Центральноафриканской Республикой.

Ранее произошел вооруженный конфликт между военнослужащими ЦАР и Чада. Очевидцы сообщают о том, что причиной этому послужила провокация боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Стоит отметить, что бандформирования избрали партизанский метод ведения войны, так как их основные силы разбиты центральноафриканской армией (FACA).

Обе республики выступили за мирное урегулирование вопроса и создание международной комиссии, которая займется выяснением всех обстоятельств инцидента. Несмотря на это, чадские ВС продолжают стягивать войска к границе.

Приближение военизированных колонн пугает местных жителей. Центральноафриканцы покидают дома и уезжают подальше от приграничной территории.

Примечательно, что отправка военнослужащих Чада произошла после того, как делегация министров из Банги прибыла в Нджамену. Чиновники встретились с председателем переходного военного совета страны Махаматом Идрисом Деби.

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Все новости / ЦАР / Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
африка цар чад
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