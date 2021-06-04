Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес дали старт производству отечественной вакцины «Cпутник V» в Аргентине.

Президенты двух стран сообщили о старте производства препарата в Аргентине на Петербургском международном форуме. Некоторое время назад производство запустили в Сербии.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, как можно победить коронавирус. Президент России считает, что объединение усилий позитивно повлияет на борьбу с пандемией. Он отметил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами в этой области.