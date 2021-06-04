Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада заявил, что делегации республики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) удалось установить необходимые контакты с различными российскими фирмами.

В интервью для РИА Новости Нгребада поблагодарил власти РФ за приглашение на ПМЭФ и сообщил, что уже в ближайшее время он рассчитывает на подписание ряда соглашений о сотрудничестве с компаниями из России.

«Я благодарен российским властям за приглашение на форум и прием, который нам оказан. Мы приехали на ПМЭФ, чтобы показать возможности для инвестиций, которые есть в ЦАР. Мы установили необходимые контакты. Очень скоро мы обменяемся визитами, чтобы увидеть области, в которых, рассчитываем, можно будет перейти к конкретным соглашениям», — сказал глава Центральноафриканского правительства.

Премьер-министр также напомнил, что у ЦАР есть множество возможностей для взаимодействия с представителями России в области экономики, торговли, аграрном секторе и сфере услуг.

Ранее на полях ПМЭФ Фирмен Нгребада обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.