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04 июня 23:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
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Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ

ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
facebook.com  /  @ngrebadapm

Санкт-Петербург, 4 июня. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада заявил, что делегации республики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) удалось установить необходимые контакты с различными российскими фирмами.

В интервью для РИА Новости Нгребада поблагодарил власти РФ за приглашение на ПМЭФ и сообщил, что уже в ближайшее время он рассчитывает на подписание ряда соглашений о сотрудничестве с компаниями из России.

«Я благодарен российским властям за приглашение на форум и прием, который нам оказан. Мы приехали на ПМЭФ, чтобы показать возможности для инвестиций, которые есть в ЦАР. Мы установили необходимые контакты. Очень скоро мы обменяемся визитами, чтобы увидеть области, в которых, рассчитываем, можно будет перейти к конкретным соглашениям», — сказал глава Центральноафриканского правительства.

Премьер-министр также напомнил, что у ЦАР есть множество возможностей для взаимодействия с представителями России в области экономики, торговли, аграрном секторе и сфере услуг.

Ранее на полях ПМЭФ Фирмен Нгребада обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

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африка цар
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