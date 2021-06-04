Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 23:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Все новости
04 июня 23:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Все новости

Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем

Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
instagram.com  /  @ Роман Протасевич

Минск, 4 июня. Запад хотел использовать журналиста Романа Протасевича для дестабилизации ситуации в Белоруссии, однако запланированную операцию раскрыли спецслужбы.

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин обратил внимание на то, что признания основателя считающегося в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которые прозвучали в эфире белорусского телевидения, произошли сразу после того, как деловую встречу провели главы СВР России Сергей Нарышкин и руководитель белорусского КГБ Иван Тертель. Их переговоры прошли в Витебске.

По словам профессора, встреча прошла в позитивном ключе и во время нее собеседники поговорили о том, какие меры нужно предпринять, чтобы отразить гибридную агрессию Запада. Кроме того, поднимался вопрос о взаимодействии в сфере обеспечения национальных интересов, во время, когда страны стоят перед угрозой агрессивной политики США и Запада. Нарышкин заявил, что действия Запада нельзя расценить иначе как «элементы гибридной воны».

Панарин отметил, что любопытным является тот факт, что Протасевича преподносят как жертву режима, хотя очевидным является, что его заслали британцы, чтобы устроить провокацию в Белоруссии.

«Гибридная операция Британии провалилась благодаря эффективному взаимодействию спецслужб», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что все это было бы невозможно без четкой работы с информацией органов государственного управления Беларуси в кризисных ситуациях.

ФАН сообщал, что в Сети стали появляться новые сведения из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, например, о том, что он приезжал в Донбасс, чтобы там поучаствовать в военных действиях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
запад разведка спецслужбы протасевич
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 74087 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 60211 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54203 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 50791 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 44256 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru