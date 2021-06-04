Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем

Минск, 4 июня. Запад хотел использовать журналиста Романа Протасевича для дестабилизации ситуации в Белоруссии, однако запланированную операцию раскрыли спецслужбы.

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин обратил внимание на то, что признания основателя считающегося в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которые прозвучали в эфире белорусского телевидения, произошли сразу после того, как деловую встречу провели главы СВР России Сергей Нарышкин и руководитель белорусского КГБ Иван Тертель. Их переговоры прошли в Витебске.

По словам профессора, встреча прошла в позитивном ключе и во время нее собеседники поговорили о том, какие меры нужно предпринять, чтобы отразить гибридную агрессию Запада. Кроме того, поднимался вопрос о взаимодействии в сфере обеспечения национальных интересов, во время, когда страны стоят перед угрозой агрессивной политики США и Запада. Нарышкин заявил, что действия Запада нельзя расценить иначе как «элементы гибридной воны».

Панарин отметил, что любопытным является тот факт, что Протасевича преподносят как жертву режима, хотя очевидным является, что его заслали британцы, чтобы устроить провокацию в Белоруссии.

«Гибридная операция Британии провалилась благодаря эффективному взаимодействию спецслужб», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что все это было бы невозможно без четкой работы с информацией органов государственного управления Беларуси в кризисных ситуациях.

ФАН сообщал, что в Сети стали появляться новые сведения из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, например, о том, что он приезжал в Донбасс, чтобы там поучаствовать в военных действиях.