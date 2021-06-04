Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной

Москва, 4 июня. Российский политолог, публицист Ростислав Ищенко объяснил, в каком случае Россия станет рассматривать возможность введения визового режима для украинцев.

Россия может ввести визовый режим в качестве ответной меры, если украинская сторона обяжет россиян получать визы для пересечения границы с Незалежной, отметил обозреватель МИА «Россия сегодня». Он пояснил, что для РФ приток новых кадров с Украины важен, гастарбайтеры могут выполнять тяжелую работу по освоению Сибири. Также Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, которых на Украине пока еще много. На север РФ в поисках работы едет много украинских заробитчан, отметил политолог. Многие из них остаются и получают российское гражданство.

«За последние годы, начиная с 2014-го, больше миллиона человек уже получили российское гражданство. Это не считая Донбасса и не считая тех, кто получил вид на жительство или РВП», — отметил Ищенко.

В России до сих пор существует демографическая проблема, истоки которой уходят в период Великой Отечественной войны и распад Советского Союза. Украинские граждане могут восполнить этот пробел, считает обозреватель.

«Россия за счет украинских граждан получит миллионы молодых, самодостаточных и неприхотливых русских людей, которые будут рожать детей, и поэтому ей нет смысла ограничивать их визами, если это выгодно», — подытожил Ищенко.

Новый языковой закон на Украине призвал отвлечь граждан от текущих проблем, считает общественный деятель и композитор Владимир Быстряков. Он отметил, что насильственная украинизация ничего не даст властям.