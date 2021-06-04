Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве

Киев, 4 июня. Политолог Вадим Карасев на примере переговоров Зеленского и Байдена пояснил ожидания Киева относительно саммита в Женеве.

Факт приближения даты проведения саммита президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом заставляет нервничать украинское руководство. Именно для того, чтобы успокоить Киев американский лидер и собирается провести встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским перед проведением российско-американского саммита, запланированного на 16 июня в Женеве. Такое мнение в интервью украинскому сетевому изданию «Апостроф» высказал глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт сразу же отметил, что результата предстоящего разговора Байдена с Зеленским в реальности не имеет особого значение, поскольку «сам факт его проведения в некотором смысле важнее содержания». Политолог пояснил, что эта предварительная беседа призвана послужить иллюстрацией готовности Вашингтона учитывать мнение Киева. Это обстоятельство, в свою очередь является и своеобразным «успокоительным» для радикально антироссийски настроенных политических кругов Украины.

«Он нужен для того, чтобы показать скептикам внутри Украины и за ее пределами, что администрация Джо Байдена не намерена говорить с Владимиром Путиным об Украине без ведома Киева и что никаких «обменов» или «разменов» украинских интересов не будет», — заявил Карасев, указывая на то, что Украина ждет от саммита в Женеве обсуждения украинкой повестки, которая будет согласована с Киевом.

Ранее Карасев дал прогноз, согласно которому в будущем неизбежна смена курса украинской политики в сторону РФ.