Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Все новости
04 июня 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
Все новости

Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве

324
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 июня. Политолог Вадим Карасев на примере переговоров Зеленского и Байдена пояснил ожидания Киева относительно саммита в Женеве.

Факт приближения даты проведения саммита президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом заставляет нервничать украинское руководство. Именно для того, чтобы успокоить Киев американский лидер и собирается провести встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским перед проведением российско-американского саммита, запланированного на 16 июня в Женеве. Такое мнение в интервью украинскому сетевому изданию «Апостроф» высказал глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт сразу же отметил, что результата предстоящего разговора Байдена с Зеленским в реальности не имеет особого значение, поскольку «сам факт его проведения в некотором смысле важнее содержания». Политолог пояснил, что эта предварительная беседа призвана послужить иллюстрацией готовности Вашингтона учитывать мнение Киева. Это обстоятельство, в свою очередь является и своеобразным «успокоительным» для радикально антироссийски настроенных политических кругов Украины.

«Он нужен для того, чтобы показать скептикам внутри Украины и за ее пределами, что администрация Джо Байдена не намерена говорить с Владимиром Путиным об Украине без ведома Киева и что никаких «обменов» или «разменов» украинских интересов не будет», — заявил Карасев, указывая на то, что Украина ждет от саммита в Женеве обсуждения украинкой повестки, которая будет согласована с Киевом.

Ранее Карасев дал прогноз, согласно которому в будущем неизбежна смена курса украинской политики в сторону РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
украина сша переговоры рф политика
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 74087 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 60211 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54203 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 50791 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 44256 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru