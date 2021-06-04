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04 июня 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
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Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021

Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
vk.com  /  Константин AcademeG Заруцкий

Санкт-Петербург, 4 июня. Впечатлениями от пребывания на Петербургском международном экономическом форуме поделился с ФАН популярный российский автоблогер и создатель YouTube-канала AcademeG Константин Заруцкий. Уровень организации и атмосфера мероприятия его приятно удивили. Об этом блогер заявил на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Самое главное и удивительное, что мы на экономическом форуме видим, — общая атмосфера дружелюбности и конструктив. Многие люди подходят с нужными вопросами, и очень приятно с ними работать. В целом, атмосфера совершенно далека от той, которую мы ожидали. Это отличное конструктивное место для таких, как мы, стартапов», — сказал инфлюенсер.

На форуме Константин Заруцкий вместе с командой представляют частный инженерный проект — универсальную гусеничную платформу, на которую можно поместить автомобиль любого типа. Молодой изобретатель уверяет, что проект готов масштабироваться и выходить в формат серийного производства. И это решение встречает однозначную поддержку от делегаций, частных и должностных лиц, присутствующих на международном деловом событии.

«На самом деле очень интересно, информации куча, телефон распух от количества новых контактов. Многие люди обещали поддержку, какую могут, соответственно, дать. Для нас это безумно полезно, превзошло абсолютно все ожидания. ˂…˃ Никаких лишних понтов или пафоса нет, самые высокопоставленные люди подходят и совершенно спокойно разговаривают», — отметил Заруцкий.

Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Тем временем ПМЭФ-2021 набирает обороты. Главным событием третьего дня программы стало выступление президента России Владимира Путина, о ключевых моментах которого писал ФАН.

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санкт-петербург форум медиагруппа патриот пмэф-2021
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