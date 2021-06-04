Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 4 июня. Впечатлениями от пребывания на Петербургском международном экономическом форуме поделился с ФАН популярный российский автоблогер и создатель YouTube-канала AcademeG Константин Заруцкий. Уровень организации и атмосфера мероприятия его приятно удивили. Об этом блогер заявил на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Самое главное и удивительное, что мы на экономическом форуме видим, — общая атмосфера дружелюбности и конструктив. Многие люди подходят с нужными вопросами, и очень приятно с ними работать. В целом, атмосфера совершенно далека от той, которую мы ожидали. Это отличное конструктивное место для таких, как мы, стартапов», — сказал инфлюенсер.

На форуме Константин Заруцкий вместе с командой представляют частный инженерный проект — универсальную гусеничную платформу, на которую можно поместить автомобиль любого типа. Молодой изобретатель уверяет, что проект готов масштабироваться и выходить в формат серийного производства. И это решение встречает однозначную поддержку от делегаций, частных и должностных лиц, присутствующих на международном деловом событии.

«На самом деле очень интересно, информации куча, телефон распух от количества новых контактов. Многие люди обещали поддержку, какую могут, соответственно, дать. Для нас это безумно полезно, превзошло абсолютно все ожидания. ˂…˃ Никаких лишних понтов или пафоса нет, самые высокопоставленные люди подходят и совершенно спокойно разговаривают», — отметил Заруцкий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тем временем ПМЭФ-2021 набирает обороты. Главным событием третьего дня программы стало выступление президента России Владимира Путина, о ключевых моментах которого писал ФАН.