Путин рассказал, как можно побороть коронавирус

Москва, 4 июня. Объединение усилий поможет в борьбе с пандемией коронавируса.

Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами в области эпидемиологической безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины «Спутник V».

«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», — сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам. Президент России заявил о том, что российская экономика показала свое устойчивое положение к влиянию из вне. Об этом российский лидер заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).