Хорошая бензопила незаменима на даче или в частном доме. Обрезать ветки, спилить старую яблоню, заготовить дрова для отопительного сезона — все это задачи для надежной техники. Как выбрать бензопилу, что учесть, рассмотрим в этой статье. В конце, по традиции, рейтинг лучших бензопил по версии ФАН.

Классификация

• Одноручные. Мощностью не более 1,4 л.с. Легко держать в руке при работе на стремянке, например.

• Бытовые. Мощностью до 2 л.с. Ресурс в 200-400 часов. Вариант для дачи: обрезать ветки, заготовить дрова и т.д.

• Полупрофессиональные. Мощностью до 3,5 л.с. Ресурс — 600-800 часов. Для многочисленных работ в частном хозяйстве.

• Профессиональные. Наиболее мощные (свыше 3,4 л.с.). Ресурс более 2500 часов. Работают до десяти часов. Вариант для строительных работ большого объема или валки деревьев.

Направляющая шина

Здесь важна прежде всего длина. Чем длиннее, тем толще ствол вы сможете распилить. При этом надо понимать, длинная шина не подойдет к пиле малой мощности. Для повседневных работ можно рассматривать шину длиной до 40 см. Когда требуется валить крупные деревья — свыше 50 см.

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Цепь

Выбирать цепь надо по параметрам, указанным в характеристиках пилы, но не обязательно того же производителя.

Важен такой, влияющий на производительность параметр, как шаг между двумя звеньями цепи.

• Шаг 0,325 — минимальный у бытовых бензопил.

• Шаг 0,375 (3/8) — полупрофессиональные пилы. Пригодится, чтобы спилить нетолстый ствол, обрезать крупные ветки.

• Шаг 0,404 у наиболее мощных, профессиональных пил.

pixabay.com / Hans Braxmeier

Вес

• Для нечастых работ на участке выбирайте самые легкие до 3,5 кг. Их можно использовать на высоте, и руки уставать не будут.

• На небольшой стройке или при заготовке дров, выбирайте пилу до 5 кг. Она осилит и бревна, и брус.

• Самые мощные весят больше 5 кг. Здесь на вес влияет и мощность двигателя, и объем бензобака.

Бензиновый бак

Бензобак также рассчитан в соответствии с назначением инструмента. Самые легкие имеют небольшой бак, до 0,5 л. Самые серьезные требуют намного больше бензина, так что и баки у них больше.

ГСМ

Кроме всего прочего, вам понадобится масло и бензин для заправки и масло, чтобы смазывать цепь. Бензин выбирайте АИ-92. Ниже брать не стоит из-за качества топлива, выше — просто не имеет смысла.

Выбор масла для заправки зависит от двигателя: они бывают 2-тактные и 4-такные. Большая часть пил оснащены 2-тактным мотором. Если охлаждение воздушное, выбирайте любое 2Т. Если жидкостное — стандарта TC-W3. И, конечно, качество масла — залог того, что пила прослужит вам дольше. Пользоваться бензопилой без масла нельзя, это приведет к выходу ее из строя.

Что касается масла для смазки цепи, оно должно быть устойчивым к перепадам температур и погодным условиям. Автомобильное масло тут не подойдет, лучше купить специальное для бензопилы, с высокой степенью адгезии. Это необходимо для хорошего сцепления с поверхностью шины.

Дополнительные опции

Тормоз цепи: помогает избежать травмы при обратном ударе. Может быть ручным и автоматическим.

Праймер: подкачать топливо в карбюратор при первом пуске холодного двигателя.

Важный момент, особенно для профессиональных пил — антивибрационная система. При продолжительном использовании мощной пилы, вибрация делает работу менее комфортной. Да и в случае с бытовой пилой, это существенный момент. Антивибрационная система представляет собой демпфер, который смягчает ударную волну от работающего мотора.

Обслуживание бензопилы

Бензопила — не самый простой инструмент, и поэтому, конечно, требует грамотного обслуживания. Свои рекомендации обязательно дает производитель, не стоит ими пренебрегать. Отметим несколько важных моментов.

Как правило, производители дают подробные инструкции касательно холодного и горячего запуска. Прочитайте их внимательно и следуйте предложенному алгоритму.

Про выбор бензина и масла для заправки мы уже поговорили. Топливную смесь старайтесь или вырабатывать, или сливать, если в ближайшее время более не планируете работать с пилой. Не стоит хранить топливную смесь более трех недель, так как со временем она теряет свои свойства.

Необходимо также контролировать натяжение цепи. Его можно регулировать с помощью специального винта. Натяжение не должно быть слишком сильным, чтобы цепь без помех перемещалась по направляющим.

Что касается заточки цепи, делать это нужно регулярно. Чтобы проверить, нужна ли заточка, посмотрите, как работает пила. Если опилки четкой формы, значит, все в порядке. Опилки очень тонкие? Цепь необходимо заточить. В противном случае инструмент будет работать с перегрузками и быстро выйдет из строя. Да и вам придется прикладывать в два раза больше сил.

Заточить цепь можно самому. Достаточно зафиксировать цепь, взять напильник нужного диаметра, и движением вперед заточить зубцы на звеньях. Пройти одинаковое количество раз сначала зубцы одного направления, потом другого. Обязательно хорошо смазывайте цепь.

Кроме цепи, необходимо заботиться о чистоте воздушного фильтра. Его следует регулярно чистить и менять в случае сильного засорения. Сетку из нейлона можно почистить под теплой водой с помощью мягкой щетки и мыла. Бумажный фильтр — под замену.

Техника безопасности

Работая с бензопилой, особенно профессиональной, нельзя забывать о технике безопасности. Позаботьтесь о специальной защитной одежде и обуви. Используйте визор — прозрачный щиток, защищающий глаза. При использовании профессиональных пил, которые работают достаточно громко необходимо надевать наушники. И последнее — перчатки.

При работе с бензопилой надо быть внимательным и никуда не торопиться. Ни в коем случае не используйте пилу под действием алкоголя, при сильной усталости или плохом самочувствии. Помните, что бензопила — инструмент повышенной опасности. Проконтролируйте, что в зоне работы нет других людей и особенно детей. При включенном двигателе держите пилу на расстоянии от себя.

При запуске убедитесь, что инструмент надежно и ровно стоит на поверхности, например, на земле. При этом шина и цепь не должны касаться земли. Собираясь пилить, встаньте сами на ровную, твердую поверхность. Особенно осторожным нужно быть, работая на высоте.

В момент работы обращайте внимание, чтобы пила не соприкасалась с гвоздями, скобами и прочим, что может оказаться в древесине. Помните, что когда ветка (сучок) практически отпилены, пила по инерции «падает» в сторону пиления — берегите себя!

Закончив часть работы, отложите пилу так, чтобы она вам не мешала, но при этом была у вас на глазах. Особенно, если рядом могут оказаться дети.

Никогда не пытайтесь использовать неисправную, частично разобранную пилу или ту, о техническом состоянии которой вы ничего не знаете.

Контроль технического состояния инструмента и работы по его обслуживанию, кроме упомянутых выше, должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Лучшие бензопилы: рейтинг ФАН

Бензиновая пила PARTNER P360S 1520 Вт

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Отличный вариант для бытового использования. Легко заводится, мощности хватает как раз для работ небольшого объема. Вес до 5 кг, длина шины 45 см. Оснащена тормозом и антивибрацией.

Средняя стоимость: 10 499 рублей.

Бензиновая пила ECHO CS-353ES-14

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Надежная, практичная и производительная пила. Достаточно легкая при своей мощности. С бытовыми задачами справляется на «отлично». Пригодится на не слишком масштабной стройке. Уровень вибрации небольшой — работать комфортно.

Средняя стоимость: 18 700 рублей.

Бензиновая пила STIHL MS 180-16

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Один из лучших производителей Stihl более 85 лет держит марку и предлагает своим клиентам качественный инструмент. Эта модель отличается легкостью, компактностью и удобством в обращении. Длина шины 40 см — как раз для всех тех работ, которые могут возникнуть на приусадебном участке и в частном доме.

Средняя стоимость: 13 990 рублей.

Бензиновая пила Husqvarna 555

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Еще один признанный лидер на рынке режущего инструмента. Качественная сборка, компактность, небольшой вес делают работу максимально комфортной.

Средняя стоимость: 16 990 рублей.

Бензиновая пила Интерскол ПЦБ-18/52Л

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Отличный бюджетный вариант. Мощная, надежная бензопила, справится с толстыми ветками, старыми садовыми деревьями, а также с брусом и даже бревном. Оснащена антивибрацией и тормозом. Единственное, что может показаться неудобным: достаточно большой вес.

Средняя стоимость: 6 150 рублей.

Бензиновая пила CHAMPION 125T-10

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Суперкомпактная и очень легкая пила для повседневных работ на участке. Всего 3,2 кг, длина шины: 25 см. Качественные материалы и сборка. Удобно держать в одной руке и при необходимости возить с собой в машине.

Средняя стоимость: 7 990 рублей.