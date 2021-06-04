Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика показала свое устойчивое положение к внешним шокам.

Сегодня Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках экономического форума в Петербурге. По словам Путина, несмотря на все трудности экономика РФ показала свою устойчивость. Об этом российский лидер заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин в ходе своего выступления также выразил надежду на завершение санкционной политики США по отношению к России. Он отметил, что число представителей американкой делегации, прибывшей на форум, доказывает то, что бизнесу из США интересна работа в России.