Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным

Москва, 4 июня. Президент США Джо Байден согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, потому что уловил сигнал Кремля и не мог отказаться. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Отношения между Россией и США в настоящее время Алексей Пушков оценил как сложные. В интервью журналисту «Царьграда» Юрию Пронько на ПМЭФ парламентарий подчеркнул, что страны находятся в опасной фазе, при этом это еще не Карибский кризис. Кроме того, убежден Пушков, продуктивная встреча Байдена и Путина могла бы способствовать выходу из кризиса в отношениях.

«Когда противоречия достигают высокой степени остроты, обе стороны движутся к возможности использования вооружённых сил друг против друга. Карибский кризис показал, что это не обязательно выливается в военное столкновение», — заявил Пушков.

Он так же добавил, что пускай и медленно, но страны движутся к военному столкновению и большим рискам. По его мнению, сейчас крайне важно предотвратить повторение Карибского кризиса, и, считает Пушков, Байден, как политик старой школы, отлично понимает, что такое военные факторы во внешней политике.

Напомним, ранее президент США Джо Байден опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты. На непростительные ошибки в речи первого лица страны обратили внимание многие американские СМИ.