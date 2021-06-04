Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске

Ульяновск, 4 июня. Сломавшееся из-за сильного ветра дерево упало на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в одном из дворов Ульяновска.

Очевидцы рассказали, что сначала на землю начали сыпаться ветки, после чего рухнуло первое дерево. В этот момент рядом гуляли дети, которые не послушали взрослых и оказались в опасной зоне.

Спустя некоторое время сильный порыв ветра повалил еще одно дерево, которое упало на школьницу. Спасатели освободили пострадавшую и передали врачам скорой помощи. Медики диагностировали у маленькой пациентки переломы ног. Правоохранители начали проверку, действиям коммунальных служб будет дана оценка, сообщил замглавы Ульяновска Александр Ермаков.

Похожий случай произошел в Саратове — в городском парке дерево рухнуло на семью с ребенком. В результате ЧП никто не пострадал. Представитель коммунальной службы объяснил, что иногда такое нельзя спрогнозировать, сообщал ФАН.