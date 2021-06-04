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новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши

Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 июня. Сразу шесть яхт из Польши вошли в охранную зону трубоукладчика «Академик Черский», объявили в руководстве компании Nord Stream AG, занимающейся укладкой газопровода «СП-2».

Инцидент произошел в датских водах. Сразу шесть яхт под флагами Польши и Великобритании вышли из различных портов, сформировали в 11.00 по московскому времени единую группу и двинули по направлению к датскому порту Борнхольм. Своеобразная « провокационная регата» как раз пролегала по пути российского трубоукладчика, однако из шести кораблей только один откликнулся на призыв кораблей сопровождения изменить курс, в то время как все остальные прошли на расстоянии семисот метров от «Академика Черского», подвергая риску и строительство трубопровода, и собственную безопасность.

Это далеко не первый инцидент, когда против «СП-2» предпринимаются провокации как со стороны военных, так и со стороны гражданских судов. После одного из таких инцидентов к трубоукладчику «Академик Черский» и барже «Фортуна» прикрепили в сумме семь кораблей сопровождения и охраны, которые должны были обеспечивать безопасность рабочего процесса.

Один из наиболее вопиющих случаев произошел, когда к вокруг баржи «Фортуна» начало курсировать судно ВМС Польши — минозакладчик «Краков». Кораблю охраны приходилось постоянно следовать с ним параллельным курсом, пока «Краков» не отступил. В другом случае вокруг «Фортуны» в недопустимой близости курсировала неопознанная подводная лодка. Однажды дело и вовсе закончилось столкновением, когда на судно снабжения «Владислав Стрижов» навалился траулер под флагом Польши KOL-194. Капитан польского судна поспешил принести извинения, однако после этого инцидента Россия через немецкое консульство заявила морской протест.

Германия неоднократно подчеркивала значение «Северного потока — 2» для международного сотрудничества. Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст назвал значение трубопровода выходящим за рамки экономической выгоды — ведь России и Германии пришлось преодолеть беспрецедентное давление ради реализации этого проекта.

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Все новости / Экономика / Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
россия польша германия дания провокации Северный поток — 2 Академик Черский Фортуна
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