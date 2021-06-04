Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши

Москва, 4 июня. Сразу шесть яхт из Польши вошли в охранную зону трубоукладчика «Академик Черский», объявили в руководстве компании Nord Stream AG, занимающейся укладкой газопровода «СП-2».

Инцидент произошел в датских водах. Сразу шесть яхт под флагами Польши и Великобритании вышли из различных портов, сформировали в 11.00 по московскому времени единую группу и двинули по направлению к датскому порту Борнхольм. Своеобразная « провокационная регата» как раз пролегала по пути российского трубоукладчика, однако из шести кораблей только один откликнулся на призыв кораблей сопровождения изменить курс, в то время как все остальные прошли на расстоянии семисот метров от «Академика Черского», подвергая риску и строительство трубопровода, и собственную безопасность.

Это далеко не первый инцидент, когда против «СП-2» предпринимаются провокации как со стороны военных, так и со стороны гражданских судов. После одного из таких инцидентов к трубоукладчику «Академик Черский» и барже «Фортуна» прикрепили в сумме семь кораблей сопровождения и охраны, которые должны были обеспечивать безопасность рабочего процесса.

Один из наиболее вопиющих случаев произошел, когда к вокруг баржи «Фортуна» начало курсировать судно ВМС Польши — минозакладчик «Краков». Кораблю охраны приходилось постоянно следовать с ним параллельным курсом, пока «Краков» не отступил. В другом случае вокруг «Фортуны» в недопустимой близости курсировала неопознанная подводная лодка. Однажды дело и вовсе закончилось столкновением, когда на судно снабжения «Владислав Стрижов» навалился траулер под флагом Польши KOL-194. Капитан польского судна поспешил принести извинения, однако после этого инцидента Россия через немецкое консульство заявила морской протест.

Германия неоднократно подчеркивала значение «Северного потока — 2» для международного сотрудничества. Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст назвал значение трубопровода выходящим за рамки экономической выгоды — ведь России и Германии пришлось преодолеть беспрецедентное давление ради реализации этого проекта.