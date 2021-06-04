Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР

Банги, 4 июня. Журналисты центральноафриканского информационного агентства Le Potentiel Centrafricain напечатали статью, в которой раскритиковали попытки Франции раздуть пограничный конфликт между ЦАР и Чадом.

Авторы публикации заявили, что две африканские страны смогут найти выход из неприятной ситуации без французского вмешательства, так как их объединяют культурные и исторические связи, а также добрососедские отношения.

Об этом свидетельствует недавняя инициатива сторон о создании международного комитета, который займется независимым расследованием обстоятельств происшествия. Корреспонденты издания также отметили, что Париж крайне недоволен сотрудничеством России с африканским государством.

«Франция потеряла контроль над Центральноафриканской Республикой. В этом виновата не Россия, а ее плохая хищническая политика. Наш народ больше не видит в ней союзника», — рассказали в агентстве.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Сергей Чемеков

Ранее сообщалось о вооруженном конфликте между армиями ЦАР и Чада на границе. Чадская сторона обвинила центральноафриканцев в убийстве нескольких бойцов вооруженных сил. Позднее выяснилось, что военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) наткнулись на отряд радикалов из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Затем произошла перестрелка. Боевики проиграли битву и ринулись в сторону соседнего государства. Однако патрульные FACA не стали их преследовать, так как в данном случае им пришлось бы заходить на территорию другой страны. Местные жители подтвердили эту информацию. Они сказали, что бойцы армии ЦАР не пересекали чадскую границу.