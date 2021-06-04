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Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
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Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР

ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 4 июня. Журналисты центральноафриканского информационного агентства Le Potentiel Centrafricain напечатали статью, в которой раскритиковали попытки Франции раздуть пограничный конфликт между ЦАР и Чадом.

Авторы публикации заявили, что две африканские страны смогут найти выход из неприятной ситуации без французского вмешательства, так как их объединяют культурные и исторические связи, а также добрососедские отношения.

Об этом свидетельствует недавняя инициатива сторон о создании международного комитета, который займется независимым расследованием обстоятельств происшествия. Корреспонденты издания также отметили, что Париж крайне недоволен сотрудничеством России с африканским государством.

«Франция потеряла контроль над Центральноафриканской Республикой. В этом виновата не Россия, а ее плохая хищническая политика. Наш народ больше не видит в ней союзника», — рассказали в агентстве.

Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Сергей Чемеков

Ранее сообщалось о вооруженном конфликте между армиями ЦАР и Чада на границе. Чадская сторона обвинила центральноафриканцев в убийстве нескольких бойцов вооруженных сил. Позднее выяснилось, что военнослужащие Центральноафриканской Республики (FACA) наткнулись на отряд радикалов из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Затем произошла перестрелка. Боевики проиграли битву и ринулись в сторону соседнего государства. Однако патрульные FACA не стали их преследовать, так как в данном случае им пришлось бы заходить на территорию другой страны. Местные жители подтвердили эту информацию. Они сказали, что бойцы армии ЦАР не пересекали чадскую границу.

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цар
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