Получение наследства — процедура несложная. Но проигнорировав один из ее этапов, можно легко лишиться имущества, даже положенного по закону.

Как все сделать правильно? Куда и в какие сроки обращаться? И какие нужны документы для наследства дома, квартиры или любого другого имущества? Об этом журналисту ФАН рассказал руководитель юридической фирмы, юрист Дмитрий Коржов.

Личный архив Дмитрия Коржова /

Кто может претендовать на наследство

По закону имущество умершего может быть разделено двумя способами. Первый — по завещанию, которое человек оставил при жизни и указал в нем, кому он хотел бы передать свою квартиру, машину, банковские сбережения. Если завещание есть, делить ничего не придется. Все будет разделено нотариусом точно так, как указано в документе.

Исключение составляют ситуации, когда у умершего есть родственники, которые должны получить долю имущества в обязательном порядке, даже если он «забыл» или по какой-то причине намеренно не указал их в завещании. Речь идет о несовершеннолетних детях и недееспособных супругах, родителях, которые пребывали на содержании умершего не менее года.

Если же завещания нет, делят имущество, согласно установленной законом очередности наследования. Все родственники, близкие и дальние, законом отнесены к семи очередям. Первая очередь — самая близкая к покойному, это супруг, дети и родители. Только если никого из наследников первой очереди нет, право заявить требования на наследуемые ценности переходит ко второй очереди. Если нет и ее — к третьей и так далее.

Наследники должны обращаться за наследством сами. А для этого нужно собрать пакет документов и прийти с ним к нотариусу.

Федеральное агентство новостей /

Какие документы нужны для вступления в наследство

«В первую очередь, важно понимать сроки, отведенным законом для подачи заявления, — отмечает юрист Дмитрий Коржов. — Наследникам нужно сделать это в течение полугода с момента смерти наследодателя».

Если сроки пропустить, возможны разные, крайне неприятные ситуации. Например, участок может отойти в собственность государства. Или на него заявят права и оформят наследники следующей очереди, которые окажутся «расторопнее» первоочередных.

Доказывать потом, что вы были вовсе не против получить имущество, а просто забыли или не нашли времени оформить бумаги, придется в суде. И примет ли суд ваши доводы убедительными, большой вопрос. Чтобы этого не случилось, посетить нотариуса нужно обязательно, а с собой взять пакет бумаг.

Стандартный комплект документов на наследство без завещания включает:

• паспорт заявителя;

• документ о родстве с умершим;

• свидетельство о смерти, которое выдают в загсе.

Пакет документов на наследство по завещанию почти такой же, только к нему нужно добавить завещание. Если оно хранится у нотариуса, обращаться нужно именно к нему.

Нотариус примет бумаги и откроет наследственное дело. Если будут нужны дополнительные сведения, он сообщит об этом. Как правило, для каждого типа имущества требуется стандартный комплект бумаг.

Документы для вступления в наследство на квартиру

Нужны правоустанавливающие бумаги, которые показывают, что собственником недвижимости или ее части был умерший. Это может быть акт о приватизации или договор купли-продажи. К нему потребуются:

• кадастровый паспорт;

• выписка из государственного реестра;

• техпаспорт БТИ.

В кадастровом паспорте указана кадастровая стоимость недвижимости. Эта цифра будет использована для расчета государственной пошлины. Для наследников первой очереди размер госпошлины составляет 0,3% от стоимости получаемого имущества. Только оплатив эту сумму, но не более 100 тыс. рублей, можно получить свидетельство о вступлении в наследство. Если родство дальнее, госпошлина больше, она составляет 0,6% от стоимости квартиры, но не более 1 млн рублей.

Факт. Процедура оценки недвижимости платная. Ее можно заказать в БТИ или в независимой лицензированной организации. На выполнение оценки отводится полгода.

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Документы на наследство на земельный участок

Если речь идет о дачных шести сотках или другой земле, тоже потребуются правоустанавливающие бумаги. Таковыми признаются договор купли-продажи, ордер, решение суда, которым эта земля признавалась собственностью уже покойного родственника.

Если никаких документов нет, нотариус в оформлении наследственных прав откажет, и добиваться своего придется через суд.

Если есть, то к правоустанавливающим бумагам потребуется приложить выписку из госреестра и кадастровый паспорт. Процедура оформления та же, что и с квартирой: нотариус рассчитает размер госпошлины, отталкиваясь от кадастровой стоимости земли, а наследник оплатит ее и после этого может получить свидетельство.

Документы на машину в наследство

Если от умершего родственника осталась машина, ее тоже приобщают к наследственному делу. Чтобы заявить на нее права, к стандартному пакету бумаг нужно приложить:

• ПТС;

• свидетельство о регистрации авто;

• акт оценки.

Последний нужно заказать в лицензированной организации, которая имеет право заниматься оценкой транспортных средств. На основании представленного акта будет рассчитана госпошлина, которую потребуется оплатить в бюджет.

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Тонкости наследования имущества

Когда перечень документов для вступления в наследство известен, следует подстраховаться от неожиданностей.

«Проверьте, есть ли уже открытые наследственные дела, — советует юрист Дмитрий Коржов. — Это позволит вам понять, претендует ли на имущество кроме вас кто-то еще. Для этого можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты. В поиске нужно ввести данные умершего, и сервис покажет, кто из родственников также решил вступить в наследство».

Если такие данные обнаружены, юрист советует обращаться именно к тому нотариусу, который открыл наследственное дело. А после предоставления бумаг, разделения имущества и оплаты госпошлины необходимо зарегистрировать право собственности на все, что досталось вам по закону или завещанию.

Участки и недвижимость регистрируют в Росреестре. Обращаться туда нужно с паспортом и свидетельством, полученным у нотариуса. Удобно подавать документы в Росреестр через МФЦ: можно записаться на сайте и прийти к назначенному времени. В течение 10 дней бумаги для нового собственника будут готовы.

Машину оформляют в ГИБДД. Вновь потребуются паспорт, ПТС и полученное у нотариуса свидетельство. Записываться удобно на сайте Госуслуги: выбирайте удобный день и время, и приходите на регистрацию. Ее проводят тут же, в день визита, и автомобиль переходит в законную собственность нового владельца.