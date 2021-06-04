Получение наследства — процедура несложная. Но проигнорировав один из ее этапов, можно легко лишиться имущества, даже положенного по закону.
Как все сделать правильно? Куда и в какие сроки обращаться? И какие нужны документы для наследства дома, квартиры или любого другого имущества? Об этом журналисту ФАН рассказал руководитель юридической фирмы, юрист Дмитрий Коржов.
Кто может претендовать на наследство
По закону имущество умершего может быть разделено двумя способами. Первый — по завещанию, которое человек оставил при жизни и указал в нем, кому он хотел бы передать свою квартиру, машину, банковские сбережения. Если завещание есть, делить ничего не придется. Все будет разделено нотариусом точно так, как указано в документе.
Исключение составляют ситуации, когда у умершего есть родственники, которые должны получить долю имущества в обязательном порядке, даже если он «забыл» или по какой-то причине намеренно не указал их в завещании. Речь идет о несовершеннолетних детях и недееспособных супругах, родителях, которые пребывали на содержании умершего не менее года.
Если же завещания нет, делят имущество, согласно установленной законом очередности наследования. Все родственники, близкие и дальние, законом отнесены к семи очередям. Первая очередь — самая близкая к покойному, это супруг, дети и родители. Только если никого из наследников первой очереди нет, право заявить требования на наследуемые ценности переходит ко второй очереди. Если нет и ее — к третьей и так далее.
Наследники должны обращаться за наследством сами. А для этого нужно собрать пакет документов и прийти с ним к нотариусу.
Какие документы нужны для вступления в наследство
«В первую очередь, важно понимать сроки, отведенным законом для подачи заявления, — отмечает юрист Дмитрий Коржов. — Наследникам нужно сделать это в течение полугода с момента смерти наследодателя».
Если сроки пропустить, возможны разные, крайне неприятные ситуации. Например, участок может отойти в собственность государства. Или на него заявят права и оформят наследники следующей очереди, которые окажутся «расторопнее» первоочередных.
Доказывать потом, что вы были вовсе не против получить имущество, а просто забыли или не нашли времени оформить бумаги, придется в суде. И примет ли суд ваши доводы убедительными, большой вопрос. Чтобы этого не случилось, посетить нотариуса нужно обязательно, а с собой взять пакет бумаг.
Стандартный комплект документов на наследство без завещания включает:
• паспорт заявителя;
• документ о родстве с умершим;
• свидетельство о смерти, которое выдают в загсе.
Пакет документов на наследство по завещанию почти такой же, только к нему нужно добавить завещание. Если оно хранится у нотариуса, обращаться нужно именно к нему.
Нотариус примет бумаги и откроет наследственное дело. Если будут нужны дополнительные сведения, он сообщит об этом. Как правило, для каждого типа имущества требуется стандартный комплект бумаг.
Документы для вступления в наследство на квартиру
Нужны правоустанавливающие бумаги, которые показывают, что собственником недвижимости или ее части был умерший. Это может быть акт о приватизации или договор купли-продажи. К нему потребуются:
• кадастровый паспорт;
• выписка из государственного реестра;
• техпаспорт БТИ.
В кадастровом паспорте указана кадастровая стоимость недвижимости. Эта цифра будет использована для расчета государственной пошлины. Для наследников первой очереди размер госпошлины составляет 0,3% от стоимости получаемого имущества. Только оплатив эту сумму, но не более 100 тыс. рублей, можно получить свидетельство о вступлении в наследство. Если родство дальнее, госпошлина больше, она составляет 0,6% от стоимости квартиры, но не более 1 млн рублей.
Факт. Процедура оценки недвижимости платная. Ее можно заказать в БТИ или в независимой лицензированной организации. На выполнение оценки отводится полгода.
Документы на наследство на земельный участок
Если речь идет о дачных шести сотках или другой земле, тоже потребуются правоустанавливающие бумаги. Таковыми признаются договор купли-продажи, ордер, решение суда, которым эта земля признавалась собственностью уже покойного родственника.
Если никаких документов нет, нотариус в оформлении наследственных прав откажет, и добиваться своего придется через суд.
Если есть, то к правоустанавливающим бумагам потребуется приложить выписку из госреестра и кадастровый паспорт. Процедура оформления та же, что и с квартирой: нотариус рассчитает размер госпошлины, отталкиваясь от кадастровой стоимости земли, а наследник оплатит ее и после этого может получить свидетельство.
Документы на машину в наследство
Если от умершего родственника осталась машина, ее тоже приобщают к наследственному делу. Чтобы заявить на нее права, к стандартному пакету бумаг нужно приложить:
• ПТС;
• свидетельство о регистрации авто;
• акт оценки.
Последний нужно заказать в лицензированной организации, которая имеет право заниматься оценкой транспортных средств. На основании представленного акта будет рассчитана госпошлина, которую потребуется оплатить в бюджет.
Тонкости наследования имущества
Когда перечень документов для вступления в наследство известен, следует подстраховаться от неожиданностей.
«Проверьте, есть ли уже открытые наследственные дела, — советует юрист Дмитрий Коржов. — Это позволит вам понять, претендует ли на имущество кроме вас кто-то еще. Для этого можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты. В поиске нужно ввести данные умершего, и сервис покажет, кто из родственников также решил вступить в наследство».
Если такие данные обнаружены, юрист советует обращаться именно к тому нотариусу, который открыл наследственное дело. А после предоставления бумаг, разделения имущества и оплаты госпошлины необходимо зарегистрировать право собственности на все, что досталось вам по закону или завещанию.
Участки и недвижимость регистрируют в Росреестре. Обращаться туда нужно с паспортом и свидетельством, полученным у нотариуса. Удобно подавать документы в Росреестр через МФЦ: можно записаться на сайте и прийти к назначенному времени. В течение 10 дней бумаги для нового собственника будут готовы.
Машину оформляют в ГИБДД. Вновь потребуются паспорт, ПТС и полученное у нотариуса свидетельство. Записываться удобно на сайте Госуслуги: выбирайте удобный день и время, и приходите на регистрацию. Ее проводят тут же, в день визита, и автомобиль переходит в законную собственность нового владельца.