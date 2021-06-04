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04 июня 21:33
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новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
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Собчак рассказала о сложности воспитания детей

1
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 июня. Журналистка Ксения Собчак заявила, что воспитывать детей сложно и дорого, поэтому посоветовала родителям ответственно подходить к решению завести нескольких наследников.

Собчак долго не решалась стать матерью, однако теперь единственному сыну Платону она отдает все самое лучшее. В рамках документального фильма «Репродуктивное насилие» онлайн-платформы Premier звезда рассказала о сложностях воспитания детей.

Она подчеркнула, что процесс воспитания наследников не только физически выматывает человека, но еще и сильно бьет по его кошельку. Поэтому она посоветовала потенциальным родителям хорошо подумать, прежде чем заводить детей, а тем более нескольких.

«Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги», — поделилась телезвезда.

Эпатажная журналистка давно известна в Сети тем, что никогда не стесняется в своих выражениях и открыто говорит все, что думает. Недавно она в резкой форме ответила россиянам, которые часто критикуют ее внешность. Телезвезда отметила, что для них она то слишком худая, то слишком полная, и намекнула, что будет сама решать, как ей выглядеть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак рассказала о сложности воспитания детей
дети собчак телеведущая
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