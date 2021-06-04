Собчак рассказала о сложности воспитания детей

Москва, 4 июня. Журналистка Ксения Собчак заявила, что воспитывать детей сложно и дорого, поэтому посоветовала родителям ответственно подходить к решению завести нескольких наследников.

Собчак долго не решалась стать матерью, однако теперь единственному сыну Платону она отдает все самое лучшее. В рамках документального фильма «Репродуктивное насилие» онлайн-платформы Premier звезда рассказала о сложностях воспитания детей.

Она подчеркнула, что процесс воспитания наследников не только физически выматывает человека, но еще и сильно бьет по его кошельку. Поэтому она посоветовала потенциальным родителям хорошо подумать, прежде чем заводить детей, а тем более нескольких.

«Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги», — поделилась телезвезда.

Эпатажная журналистка давно известна в Сети тем, что никогда не стесняется в своих выражениях и открыто говорит все, что думает. Недавно она в резкой форме ответила россиянам, которые часто критикуют ее внешность. Телезвезда отметила, что для них она то слишком худая, то слишком полная, и намекнула, что будет сама решать, как ей выглядеть.