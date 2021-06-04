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Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
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Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста

ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 4 июня. Центральноафриканцы получили очередное подтверждение того, что жизнь рядового гражданина ЦАР в глазах многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) не стоит и ломаного гроша. Между тем «голубые каски» не намерены покидать африканскую страну.

В середине мая в районе города Амадагаза бронеавтомобиль танзанийских миротворцев протаранил мотоцикл Селло Азоса, подрабатывавшего частным извозом. Таксист скончался на месте.

Родственникам погибшего, у которого осталось шестеро детей, «голубые каски» предложили смехотворную компенсацию в 1000 франков КФА (около двух долларов США) и немного еды. Этим они вызвали гнев местных жителей, опасаясь которого спешно погрузили в машину тело Азоса и скрылись.

Позже стало известно, что сотрудники МИНУСКА пытаются выдать убитого ими центральноафриканца за члена преступной группировки. Озлобленные подобными действиями граждане ЦАР 27 мая вышли на массовый митинг к дверям штаб-квартиры ООН.

Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
Федеральное агентство новостей  / Erick Ngaba

В мероприятии приняли участие более 10 000 человек из Банги и окрестностей. Демонстранты принесли плакаты с требованием вывода миротворцев из ЦАР и транспаранты с фотографиями, на которых изображены различные преступления «голубых касок».

Через несколько дней руководство миротворческой миссии согласилось выплатить 300 000 франков КФА в качестве компенсации за погибшего под колесами броневика миротворцев Азоса. Но для принятия данного решения потребовалась масштабная уличная акция.

Таким образом, МИНУСКА в очередной раз доказала, что жизни центральноафриканцев не представляют ценности для организации. И только угроза выдворения из страны может заставить руководство миссии признать вину.

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