Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста

Банги, 4 июня. Центральноафриканцы получили очередное подтверждение того, что жизнь рядового гражданина ЦАР в глазах многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) не стоит и ломаного гроша. Между тем «голубые каски» не намерены покидать африканскую страну.

В середине мая в районе города Амадагаза бронеавтомобиль танзанийских миротворцев протаранил мотоцикл Селло Азоса, подрабатывавшего частным извозом. Таксист скончался на месте.

Les casques bleus tanzaniens de la @UN_CAR essaient de faire passer Selo Azos, âgé de 37 ans qu'ils ont tué pour un rebelle de la CPC. Ces gens n'ont pas des remords du tout!!! pic.twitter.com/V39jY4JBI1 — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) May 25, 2021

Родственникам погибшего, у которого осталось шестеро детей, «голубые каски» предложили смехотворную компенсацию в 1000 франков КФА (около двух долларов США) и немного еды. Этим они вызвали гнев местных жителей, опасаясь которого спешно погрузили в машину тело Азоса и скрылись.

Позже стало известно, что сотрудники МИНУСКА пытаются выдать убитого ими центральноафриканца за члена преступной группировки. Озлобленные подобными действиями граждане ЦАР 27 мая вышли на массовый митинг к дверям штаб-квартиры ООН.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

В мероприятии приняли участие более 10 000 человек из Банги и окрестностей. Демонстранты принесли плакаты с требованием вывода миротворцев из ЦАР и транспаранты с фотографиями, на которых изображены различные преступления «голубых касок».

Через несколько дней руководство миротворческой миссии согласилось выплатить 300 000 франков КФА в качестве компенсации за погибшего под колесами броневика миротворцев Азоса. Но для принятия данного решения потребовалась масштабная уличная акция.

Таким образом, МИНУСКА в очередной раз доказала, что жизни центральноафриканцев не представляют ценности для организации. И только угроза выдворения из страны может заставить руководство миссии признать вину.