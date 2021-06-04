Протасевич мог не все сказать во время своего признания в эфире ОНТ

, 4 июня. Давший белорусскому телеканалу ОНТ интервью оппозиционный журналист Роман Протасевич мог скрыть информацию и не все рассказать во время своего признания.

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми прокомментировал интервью основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича телеканалу ОНТ. Он предположил, что блогер не выложил все карты перед собеседником и мог специально скрыть ценную информацию, которую он узнал от своих соратников-оппозиционеров.

Также политолог предположил, что в финальное видео с признанием Протасевича не вошло все сказанное им во время записи разговора. Военный эксперт подчеркнул, что в случаях с такими интервьюерами, как основатель Telegram-канала Nexta, как правило, значительная часть информации не выставляется на широкую публику, а остается за кадром.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что эксперт в области IT, автор Дзен-канала «Умный татарин» Марат Усманович рассказал, что Протасевича сдали его же соратники. Кроме того, к этой «операции» были подключены и его «хозяева», которые курировали развитие канала Nexta, у которого в кратчайшие сроки количество подписчиков выросло под миллион.