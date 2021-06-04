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21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
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21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
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Протасевич мог не все сказать во время своего признания в эфире ОНТ

Происшествия
Протасевич мог не все сказать во время своего признания в эфире ОНТ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

, 4 июня. Давший белорусскому телеканалу ОНТ интервью оппозиционный журналист Роман Протасевич мог скрыть информацию и не все рассказать во время своего признания.

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми прокомментировал интервью основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича телеканалу ОНТ. Он предположил, что блогер не выложил все карты перед собеседником и мог специально скрыть ценную информацию, которую он узнал от своих соратников-оппозиционеров.

Также политолог предположил, что в финальное видео с признанием Протасевича не вошло все сказанное им во время записи разговора. Военный эксперт подчеркнул, что в случаях с такими интервьюерами, как основатель Telegram-канала Nexta, как правило, значительная часть информации не выставляется на широкую публику, а остается за кадром.

Некоторое время назад «Федеральное агентство новостей» сообщало, что эксперт в области IT, автор Дзен-канала «Умный татарин» Марат Усманович рассказал, что Протасевича сдали его же соратники. Кроме того, к этой «операции» были подключены и его «хозяева», которые курировали развитие канала Nexta, у которого в кратчайшие сроки количество подписчиков выросло под миллион.

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Все новости / Происшествия / Протасевич мог не все сказать во время своего признания в эфире ОНТ
израиль яков кедми протасевич
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