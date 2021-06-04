Три человека погибли при столкновении иномарок под Тулой

Тула, 4 июня. Жертвами смертельного ДТП в Тульской области стали три человека. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Трагедия произошла в Веневском районе Тульской области, на 179-м километре автодороги. В иномарке Renault Megane погибли водитель и женщина-пассажир, а в Audi Q7 — водитель-мужчина.

Личности погибших пока устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Водитель Mercedes погиб в ДТП на Приморском шоссе в Петербурге, сообщал ФАН. По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением.