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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
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«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме

Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
Prt Scr twitter.com  /  @GusMcCubbing

Тамуэрт, 4 июня. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начал изучать дело 22-летнего аборигена Тейна Четфилда, который покончил с собой в тюрьме. Родственники австралийца считают, что в его смерти виноваты сотрудники пенитенциарного учреждения. Правозащитники из ФБР при необходимости готовы оказать правовую и информационную помощь семье погибшего. Об этом члены организации сообщили в своем Telegram-канале.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к генеральному прокурору Австралии Джорджу Брэндису, премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и главе МВД Австралии Питеру Даттону», — говорится в сообщении ФБР.

Четфилд скончался 20 сентября 2017 года, его нашли повешенным в собственной камере. К тому моменту заключенный провел в тюрьме 2 года без суда и предъявленных обвинений. Его семья не верит в версию добровольного ухода из жизни, потому что мужчина уже отсидел достаточно долгое время и должен был скоро освободиться. Они считают, что в его смерти виновны сотрудники исправительного заведения. На это указывают и результаты медицинских исследований — множественные ссадины, которые обычно остаются после избиений.

«Мы будем продолжать говорить, что система убила нашего сына. Он родился не для того, чтобы умереть в тюрьме», — отметил отец австралийца Колин Четфилд.

Мать погибшего также заявила, что виделась с ним за день до гибели. Она не верит в то, что он мог покончить с собой.

15 апреля семья Четфилда и других аборигенов, ставших жертвами полицейского насилия, попросили премьер-министра Австралии о встрече, чтобы рассказать о своих требованиях, которые, по их мнению, помогут родственникам потерпевших восстановить справедливость. Они также призвали к созданию второй Королевской комиссии по расследованию случаев смерти коренных жителей в тюрьмах и потребовали освобождения аборигенов, находящихся в местах предварительного заключения.

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австралия фбр полиция тюрьма правозащитники
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