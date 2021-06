«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме

Тамуэрт, 4 июня. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начал изучать дело 22-летнего аборигена Тейна Четфилда, который покончил с собой в тюрьме. Родственники австралийца считают, что в его смерти виноваты сотрудники пенитенциарного учреждения. Правозащитники из ФБР при необходимости готовы оказать правовую и информационную помощь семье погибшего. Об этом члены организации сообщили в своем Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Tane Chatfield. https://t.co/msDqUV9IyJ

Четфилд скончался 20 сентября 2017 года, его нашли повешенным в собственной камере. К тому моменту заключенный провел в тюрьме 2 года без суда и предъявленных обвинений. Его семья не верит в версию добровольного ухода из жизни, потому что мужчина уже отсидел достаточно долгое время и должен был скоро освободиться. Они считают, что в его смерти виновны сотрудники исправительного заведения. На это указывают и результаты медицинских исследований — множественные ссадины, которые обычно остаются после избиений.

Мать погибшего также заявила, что виделась с ним за день до гибели. Она не верит в то, что он мог покончить с собой.

Tane Chatfield’s family & friends on the last day of the coronial inquest into the young Indigenous man’s death in NSW custody pic.twitter.com/VVxcamrCgp