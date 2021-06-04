Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»

Президент Украины Владимир Зеленский в бытность свою театральным комиком «кормился с рук» перед криминальными авторитетами, закатывая для них эксклюзивные концерты. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

В пятницу, 4 июня, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что после того, как в мае были введены санкции в отношении титулованной верхушки криминального мира, страну покинули все 34 «вора в законе».

«Изначально санкции касались более пятисот воров — уверен, в их список был включен даже покойный Аль Капоне! — посмеялся Олейник. — Это все не более чем дешевые трюки: борьба с коррупцией и криминальным миром — это системная работа, в которой больше всего когда-то преуспел глава Сингапура Ли Куан Ю. Этот великий человек перевернулся бы в гробу, узнав о простом способе, с помощью которого Зеленский и его прихвостни решили навести порядок в стране!»

Экс-депутат Рады убежден, что отъезд за границу лидеров украинского преступного мира ничего не изменит, поскольку возглавляемые ими криминальные структуры отлично продолжат работать и без их физического присутствия.

«Мы отлично помним, как авторитет Вячеслав Иваньков, более известный под прозвищем Япончик, сидя в американской тюрьме, продолжал управлять своим бизнесом, — сказал политик. — А здесь их даже за решетку не посадили — просто дали уехать! Люди, сидящие в украинской власти, совершенно не понимают, как надо бороться с организованной преступностью».

youtube.com / Студия Квартал 95 Online

Собеседник ФАН подчеркнул, что, несмотря на отъезд «воров в законе», наркобизнес, контрабанда, рэкет и похищение детей с целью выкупа никуда не делись.

«Это просто показуха, — с отвращением произнес Олейник. — И я не понимаю, почему СНБО занимается введением санкций в отношении физических лиц, кем бы они не являлись? Для этого есть суды! Если человек в чем-то виновен, его должны судить по закону, а не поражать в правах на основе мнимой или реальной принадлежности к той или иной социальной группе!»

Экс-депутат Рады заявил, что украинские «воры в законе» сильно расстроены нынешним поведением Зеленского и очень злы на него: ведь тот когда-то выступал перед ними на корпоративах вместе со своей комедийной труппой «95 Квартала».