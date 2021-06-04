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новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
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Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»

Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский в бытность свою театральным комиком «кормился с рук» перед криминальными авторитетами, закатывая для них эксклюзивные концерты. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

В пятницу, 4 июня, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что после того, как в мае были введены санкции в отношении титулованной верхушки криминального мира, страну покинули все 34 «вора в законе».

«Изначально санкции касались более пятисот воров — уверен, в их список был включен даже покойный Аль Капоне! — посмеялся Олейник. — Это все не более чем дешевые трюки: борьба с коррупцией и криминальным миром — это системная работа, в которой больше всего когда-то преуспел глава Сингапура Ли Куан Ю. Этот великий человек перевернулся бы в гробу, узнав о простом способе, с помощью которого Зеленский и его прихвостни решили навести порядок в стране!»

Экс-депутат Рады убежден, что отъезд за границу лидеров украинского преступного мира ничего не изменит, поскольку возглавляемые ими криминальные структуры отлично продолжат работать и без их физического присутствия.

«Мы отлично помним, как авторитет Вячеслав Иваньков, более известный под прозвищем Япончик, сидя в американской тюрьме, продолжал управлять своим бизнесом, — сказал политик. — А здесь их даже за решетку не посадили — просто дали уехать! Люди, сидящие в украинской власти, совершенно не понимают, как надо бороться с организованной преступностью».

Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
youtube.com  / Студия Квартал 95 Online

Собеседник ФАН подчеркнул, что, несмотря на отъезд «воров в законе», наркобизнес, контрабанда, рэкет и похищение детей с целью выкупа никуда не делись.

«Это просто показуха, — с отвращением произнес Олейник. — И я не понимаю, почему СНБО занимается введением санкций в отношении физических лиц, кем бы они не являлись? Для этого есть суды! Если человек в чем-то виновен, его должны судить по закону, а не поражать в правах на основе мнимой или реальной принадлежности к той или иной социальной группе!»

Экс-депутат Рады заявил, что украинские «воры в законе» сильно расстроены нынешним поведением Зеленского и очень злы на него: ведь тот когда-то выступал перед ними на корпоративах вместе со своей комедийной труппой «95 Квартала».

«Он кормился у них с рук! — закричал политик. — Ведь основные деньги — сотни тысяч! — Зеленский получал отнюдь не с концертов, а вот с таких вот выступлений для частных лиц, среди которых часто бывали руководители криминального мира».

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Все новости / Политика / Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
украина зеленский снбо криминал олейник вор
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