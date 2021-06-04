Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии

Белград, 4 июня. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром имени Н.Ф. Гамалеи, начали производить в Сербии.

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат будет производиться на территории Сербии.

Ранее Вучич выразил благодарность России за производство вакцины в Сербии. При этом он отметил, что испытывает чувство гордости за проделанную работу. Первые дозы препарата должны появиться в течение ближайших дней.