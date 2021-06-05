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05 июня 12:42
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новостей
12:41
Политика
Белоруссия усиливает роль Совбеза для защиты суверенитета страны
12:39
Экономика
По результатам ПМЭФ-2021 Тверская область получит 91 млрд рублей на развитие региона
12:38
Технологии
Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс
12:36
Политика
Кандидат на пост президента Монголии заразился коронавирусом в преддверии выборов
12:36
Общество
В Тверской области сотрудники МЧС вывели из горящего дома ребенка и взрослого
12:34
Армия
Ереван пожаловался на попытки армии Азербайджана закрепиться на границе Армении
12:32
Экономика
Российские суды взыскали с топ-менеджеров более 790 млн рублей
12:31
Политика
Жители Приднестровья проголосуют на парламентских выборах Молдавии
12:30
Спорт
Хабиб Нурмагомедов обратился к Георгию Джикии перед стартом Евро-2020
12:30
Армия
Путин назвал важное условие урегулирования палестино-израильского конфликта
12:28
Технологии
Американский космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
12:28
Происшествия
Девочка чуть не разбилась на аттракционе в Новоалтайске
12:26
Происшествия
Подозреваемый в расправе над туристкой из Перми взят под стражу
12:25
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Глава Россельхознадзора сообщил о ходе вакцинации животных от COVID-19 в стране
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Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место

Шоу-бизнес
Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
Global Look Press  /  Ltd Foma

Известный российский писатель и телеведущий Юрий Вяземский признался ФАН, что в свой 70-летний юбилей решил уехать с женой из Москвы, но не рассказал куда.

Заслуженный работник культуры РФ, автор и бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники», которая выходит на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказал, кто его уже поздравил с днем рождения.

«Отмечать буду, конечно, — сказал Вяземский. — Но только вдвоем с женой. Никаких широких торжеств, боже упаси! Уехали вдвоем из Москвы и никому не сказали куда».

По словам собеседника ФАН, к тому, что у него такая круглая дата, он относится философски, потому что «как-то несколько щекочет непонятно где».

«А что юбилей? — вопросил Вяземский. — С одной стороны, это просто число. А с другой — когда тебе звонят замечательные люди и поздравляют, желают тебе здоровья, ты понимаешь, какой у тебя широкий телезритель! Из правительства звонили, даже сам Никита Михалков! Вы же понимаете (смеется)!»

Юрий Вяземский известен по работе над всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиадой «Умницы и умники», которая выходит в эфир на Первом канале с конца ноября 1992 года. У программы будет юбилей, как видим, уже в следующем году.

Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
gov39.ru  / Пресс-служба правительства Калининградской области

Кроме того, он писатель, философ, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.

В 2006 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ», в 2008-м награжден орденом Дружбы.

Супруга Вяземского — Татьяна Смирнова — исполнительный директор студии «ТВ-Образ» и шеф-редактор программы «Умницы и умники» (с 1999 года).

В 1996, 2006, 2014 и 2016 годах эта передача получила телевизионную награду ТЭФИ в номинации «Лучшая программа для детей», а в 2002 году — в номинации «Лучшая просветительская программа».

Ранее актриса и телеведущая Екатерина Скулкина рассказала, как она планирует праздновать свой 45-й день рождения. Также звезда КВН и Comedy Woman призналась, что не сидит без работы и не пребывает в «творческом штопоре».

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Все новости / Шоу-бизнес / Юрий Вяземский в свой 70-летний юбилей уехал с женой из Москвы в «секретное» место
первый канал юбилей шоу-бизнес вяземский умницы и умники
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