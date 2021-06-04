Пекин, 4 июня. Желание японцев захватить Курильские острова может обернуться для них позорным поражением. Если они выберут силовой сценарий, то ответ России будет жестким, пишет Sohu.

На сегодняшний день в Японии действительно активно обсуждают военный захват островов. В китайском издании рассказали, что же последует за попыткой реализовать такие планы, пишет «ПолитРоссия».

Авторы уверены, что реакция России будет жесткой и решительной. Контратака неизбежна, причем ее мощь сила японцев возможности оказывать сопротивление. Даже современные японские корабли не выдержат мощи российского вооружения.

«Кроме того, Тихоокеанский флот России в скором времени получит гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон»», – подчеркивают в Sohu.

Как следствие, исход битвы за Курилы заведомо очевиден. Японии не победить в этом противостоянии. Авторы полагают, что японцы и сами прекрасно понимают ситуацию, потому не рискнут ввязываться в конфликт с Россией.

Ранее в Sohu также рассказали, как информация о новейших российских ракетах вызвали нервную реакцию в США. Оружие представляет серьезную угрозу для авианосцев ВМС США.