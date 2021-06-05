Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения через Елену Воробей

Москва, 5 июня. Сегодня российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и Заслуженная артистка России Елена Воробей празднует свой день рождения. По такому чудесному случаю в беседе с ФАН коллегу поздравил советский и российский артист, телеведущий и народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Я от души поздравляю Ленку, потому что она выдающаяся артистка, и я считаю, что она заслуживает самого главного — здоровья и счастья», — с теплотой выразился артист.

Известно, что яркий псевдоним восходящей звезде помог в свое время выбрать именно мэтр эстрады. В 1993 году она одержала победу в конкурсе молодых артистов эстрады «Москва — Ялта — Транзит», и жюри посоветовало ей не выступать в дальнейшем под настоящей фамилией. Тогда Владимир Винокур предложил ей назваться «птичьим» именем, ведь в его памяти всплыл образ легендарной французской исполнительницы Эдит Пиаф, чей псевдоним и переводится как «воробушек».

instagram.com / @vorobei_elena

Оставляя пожелание Елене Воробей, артист еще раз подчеркнул, насколько она яркая и самобытная фигура на российской эстрадной сцене.

«Бесспорно, она выдающаяся артистка. Очень хочу, чтобы она была здорова», — заключил телеведущий.

Ранее в беседе с ФАН актер Никита Джигурда поздравил с именинами певца Михаила Шуфутинского. Он признался, что видит в музыканте удивительное сочетание большого таланта и колоссальной человечности.