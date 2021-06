Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост

Абуджа, 4 мая. Twitter удалил пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари, в котором он упомянул гражданскую войну 1967–1970 годов, и забанил аккаунт африканского лидера на 12 часов. Социальная сеть посчитала, что этот твит является примером «оскорбительного поведения».

В удаленном сообщении Бухари заявил, что молодые люди, которые устраивают беспорядки в стране, просто не знают о жертвах и разрушениях, произошедших во время конфликта полувековой давности.

Администрация Бухари выразила недоумение по поводу блокировки его Twitter-аккаунта и удаления осуждающего насилие поста.

Комментарий Бухари стал ответом на участившиеся в последние недели нападения на правительственные здания и полицейские участки на юго-востоке страны. Власти обвиняют в дестабилизации обстановки сепаратистскую группировку «Коренное население Биафры» (IPOB).

Global Look Press

Global Look Press / © Emma Houston / XinHua

Впрочем, это не первый случай, когда Twitter напрямую вмешивается во внутренние дела Нигерии. Так, с октября по декабрь 2020 года в стране прошла волна протестов против насилия со стороны полиции.

Многомесячные уличные акции требовали финансовой поддержки, и основатель социальной сети Джек Дорси со своего официального аккаунта призвал перечислять биткоины на нужды нигерийских протестующих.

Donate via #Bitcoin to help #EndSARS ???????? https://t.co/kf305SFXze