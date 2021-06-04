Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост

Абуджа, 4 мая. Twitter удалил пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари, в котором он упомянул гражданскую войну 1967–1970 годов, и забанил аккаунт африканского лидера на 12 часов. Социальная сеть посчитала, что этот твит является примером «оскорбительного поведения».

В удаленном сообщении Бухари заявил, что молодые люди, которые устраивают беспорядки в стране, просто не знают о жертвах и разрушениях, произошедших во время конфликта полувековой давности.

«Те из нас, кто провел в поле 30 месяцев и прошел через войну, будут относиться к ним на языке, который они понимают», — заявил президент, лично принимавший участие в боях.

Администрация Бухари выразила недоумение по поводу блокировки его Twitter-аккаунта и удаления осуждающего насилие поста.

«Если господин президент обеспокоен ситуацией где-либо в мире, он волен выражать такие взгляды», — подчеркнул министр информации Нигерии Лай Мохаммед.

Комментарий Бухари стал ответом на участившиеся в последние недели нападения на правительственные здания и полицейские участки на юго-востоке страны. Власти обвиняют в дестабилизации обстановки сепаратистскую группировку «Коренное население Биафры» (IPOB).

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Впрочем, это не первый случай, когда Twitter напрямую вмешивается во внутренние дела Нигерии. Так, с октября по декабрь 2020 года в стране прошла волна протестов против насилия со стороны полиции.

Многомесячные уличные акции требовали финансовой поддержки, и основатель социальной сети Джек Дорси со своего официального аккаунта призвал перечислять биткоины на нужды нигерийских протестующих.

Также Twitter продемонстрировал приверженность политике двойных стандартов во время выборов в Уганде. Тогда правительство африканской страны в целях обеспечения безопасности голосования ввело ограничения на работу социальных сетей.

Это категорически не понравилось руководству Twitter. Сначала администрация ресурса отметила, что свобода выражения мнений во время демократических процессов является особенно важной. А следом заблокировала ряд проправительственных аккаунтов без объяснения причин.

Федеральное агентство новостей /

Аналогичные действия отмечались во множестве стран континента, где происходили выборы. И как ни странно, американские социальные сети раз за разом выступали на стороне оппозиционных сил, затрудняя работу властей.

Подобный подход свидетельствует о том, что Twitter, Facebook и прочие подобные ресурсы являются инструментом политического влияния, а к свободе слова и прочим демократическим ценностям отношения не имеют.