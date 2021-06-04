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04 июня 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Политика
Путин: Россия и Китай имеют много общих интересов
23:00
Экономика
Аналитики пообещали высокие цены на нефть до конца 2021 года
22:52
Общество
Путин назвал направленный на борьбу с пандемией объем ВВП
22:51
Политика
Путин заявил об изменчивости позиции Японии по вопросу Курил
22:48
Политика
Путин заявил о главном принципе партнерства стран
22:28
Политика
Рогозин опроверг сведения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
22:26
Общество
Праздник русского языка и поэзии: как пройдет Пушкинский день в России в 2021 году
22:18
Политика
НАТО поднимет тему отношений с Москвой на предстоящем саммите
22:15
Политика
Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский развлекал украинских «воров в законе»
22:11
Общество
Худеем правильно и эффективно на интервальном голодании: советы эксперта
22:03
Экономика
Глава МЭР Решетников заявил о росте ВВП в России в апреле
22:00
ЦАР
Премьер-министр ЦАР поблагодарил РФ за помощь в обеспечении безопасности в республике
22:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова высказалась о творчестве Юлии Зиверт — Zivert
21:48
Политика
Сенатор раскрыл, пригласит ли Россия представителей Украины на ЯМЭФ в Крыму
21:48
ЦАР
Премьер-министр ЦАР ожидает подписания соглашений с российскими компаниями после ПМЭФ
21:47
Общество
Отсутствие понтов и атмосфера доверия: популярный российский блогер о ПМЭФ-2021
21:47
Политика
Путин и Фернандес сообщили о старте производства «Спутника V» в Аргентине
21:45
Общество
Крым решили сделать всесезонным курортом за счет создания кластера для горного спорта
21:44
Общество
Надежный помощник: как выбрать бензопилу для дома и дачи
21:42
ЦАР
Власти ЦАР призывают Чад прекратить обострять ситуацию на границе двух республик
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Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост

Африка
Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост
Global Look Press  /  © / Xinhua

Абуджа, 4 мая. Twitter удалил пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари, в котором он упомянул гражданскую войну 1967–1970 годов, и забанил аккаунт африканского лидера на 12 часов. Социальная сеть посчитала, что этот твит является примером «оскорбительного поведения».

В удаленном сообщении Бухари заявил, что молодые люди, которые устраивают беспорядки в стране, просто не знают о жертвах и разрушениях, произошедших во время конфликта полувековой давности.

«Те из нас, кто провел в поле 30 месяцев и прошел через войну, будут относиться к ним на языке, который они понимают», — заявил президент, лично принимавший участие в боях.

Администрация Бухари выразила недоумение по поводу блокировки его Twitter-аккаунта и удаления осуждающего насилие поста.

«Если господин президент обеспокоен ситуацией где-либо в мире, он волен выражать такие взгляды», — подчеркнул министр информации Нигерии Лай Мохаммед.

Комментарий Бухари стал ответом на участившиеся в последние недели нападения на правительственные здания и полицейские участки на юго-востоке страны. Власти обвиняют в дестабилизации обстановки сепаратистскую группировку «Коренное население Биафры» (IPOB).

Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост
Global Look Press  / © Emma Houston / XinHua

Впрочем, это не первый случай, когда Twitter напрямую вмешивается во внутренние дела Нигерии. Так, с октября по декабрь 2020 года в стране прошла волна протестов против насилия со стороны полиции.

Многомесячные уличные акции требовали финансовой поддержки, и основатель социальной сети Джек Дорси со своего официального аккаунта призвал перечислять биткоины на нужды нигерийских протестующих.

Также Twitter продемонстрировал приверженность политике двойных стандартов во время выборов в Уганде. Тогда правительство африканской страны в целях обеспечения безопасности голосования ввело ограничения на работу социальных сетей.

Это категорически не понравилось руководству Twitter. Сначала администрация ресурса отметила, что свобода выражения мнений во время демократических процессов является особенно важной. А следом заблокировала ряд проправительственных аккаунтов без объяснения причин.

Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост
Федеральное агентство новостей  / 

Аналогичные действия отмечались во множестве стран континента, где происходили выборы. И как ни странно, американские социальные сети раз за разом выступали на стороне оппозиционных сил, затрудняя работу властей.

Подобный подход свидетельствует о том, что Twitter, Facebook и прочие подобные ресурсы являются инструментом политического влияния, а к свободе слова и прочим демократическим ценностям отношения не имеют.

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Все новости / Африка / Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии за осуждающий насилие пост
африка нигерия
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