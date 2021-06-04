Беременная Меган Маркл страдает от бессонницы и тошноты

Лос-Анджелес, 4 июня. Герцогиня Сассекская Меган Маркл тяжело переносит вторую беременность. По информации инсайдеров, экс-актриса на поздних сроках до сих пор страдает от сильного токсикоза.

Наличие такого симптома на последних месяцах беременности может говорить о серьезных проблемах со здоровьем матери или ребенка. Однако супруга принца Гарри находится под наблюдением лучших американских специалистов, которые уверяют, что с ними все в порядке. Предполагается, что Маркл столкнулась с «патологической тошнотой».

Для бывшей актрисы такой тяжелое состояние непривычно, поскольку беременность принцем Арчи для нее проходила легко. По словам знакомой герцогини, кроме тошноты, она страдает от бессонницы. Все это приводит к утренней усталости и разбитому состоянию, передает InTouch.

Несмотря на все сложности, супруга принца Гарри все еще планирует родить дочь в домашних условиях, сообщает издание «Дни.ру».

Приближенные к королевской семье отмечают, что сильная тошнота на протяжении всей беременности была и у супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. С этим симптомом она сталкивалась во время всех трех вынашиваний детей. Герцогиня Кембриджская неоднократно вызывала скорую во дворец и даже лежала на обследовании в больнице, однако благополучно родила наследников.

Королевская чета в настоящее время готовится к четвертой беременности. По информации приближенных, Миддлтон и принц Уильям решили подарить королеве Великобритании Елизавете II еще одного правнука.