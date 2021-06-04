Вассерман описал дальнейшие отношения между Тихановской и Протасевичем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости
04 июня 21:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Вассерман описал дальнейшие отношения между Тихановской и Протасевичем

Политика
Вассерман описал дальнейшие отношения между Тихановской и Протасевичем
Федеральное агентство новостей

, 4 июня. Сенсационные откровения Романа Протасевича аукнутся его бывшей соратнице Светлане Тихановской, считает политический консультант, журналист Анатолий Вассерман.

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) рассказал в эфире белорусского государственного телевидения ОНТ подробности организации мятежей в Минске в 2020 году. Блогер «сдал» своих бывших союзников и сообщил, что обсуждал со Светланой Тихановской возможности силового переворота в Белоруссии.

Несостоявшийся президент и революционер Тихановская привечала Протасевича, пока он был ей полезен, считает Вассерман. Сейчас ситуация поменялась. Именно деятельность в пользу оппозиционерки привела блогера в камеру, и Тихановская понимает, что ее бывший соратник многое знает про нее.

«Тихановская будет его топить, чтобы показать «вот, что случится с каждым, кто перестал меня поддерживать»», — заявил Вассерман в интервью изданию «Ньюинформ».

Подозрения Протасевича в подставе со стороны экс-союзницы вполне обоснованы, провокацию было легко спланировать, посколько протокол международного права однозначно диктует порядок действия пилотам при сообщении о минировании. Из Протасевича сделали «сакральную жертву», Тихановская и ее соратники постараются «закрыть» его надолго.

«Достаточно сказать, что первое сообщение от кого-то из подельников Тихановской о задержании Протасевича и Сапеги уже было опубликовано в тот момент, когда они еще стояли в очереди на паспортный контроль в аэропорте», — подчеркнул политолог.

Белорусский политолог Алексей Дзермант призывает не выписывать бонусов Протасевичу за его признание и раскрытие подробностей организации переворота в Минске. Раскаяние блогера не должно отразиться на его наказании, заявил эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Вассерман описал дальнейшие отношения между Тихановской и Протасевичем
вассерман Тихановская протасевич
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 69628 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 58875 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54004 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48750 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42758 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru