Вассерман описал дальнейшие отношения между Тихановской и Протасевичем

, 4 июня. Сенсационные откровения Романа Протасевича аукнутся его бывшей соратнице Светлане Тихановской, считает политический консультант, журналист Анатолий Вассерман.

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) рассказал в эфире белорусского государственного телевидения ОНТ подробности организации мятежей в Минске в 2020 году. Блогер «сдал» своих бывших союзников и сообщил, что обсуждал со Светланой Тихановской возможности силового переворота в Белоруссии.

Несостоявшийся президент и революционер Тихановская привечала Протасевича, пока он был ей полезен, считает Вассерман. Сейчас ситуация поменялась. Именно деятельность в пользу оппозиционерки привела блогера в камеру, и Тихановская понимает, что ее бывший соратник многое знает про нее.

«Тихановская будет его топить, чтобы показать «вот, что случится с каждым, кто перестал меня поддерживать»», — заявил Вассерман в интервью изданию «Ньюинформ».

Подозрения Протасевича в подставе со стороны экс-союзницы вполне обоснованы, провокацию было легко спланировать, посколько протокол международного права однозначно диктует порядок действия пилотам при сообщении о минировании. Из Протасевича сделали «сакральную жертву», Тихановская и ее соратники постараются «закрыть» его надолго.

«Достаточно сказать, что первое сообщение от кого-то из подельников Тихановской о задержании Протасевича и Сапеги уже было опубликовано в тот момент, когда они еще стояли в очереди на паспортный контроль в аэропорте», — подчеркнул политолог.

Белорусский политолог Алексей Дзермант призывает не выписывать бонусов Протасевичу за его признание и раскрытие подробностей организации переворота в Минске. Раскаяние блогера не должно отразиться на его наказании, заявил эксперт.