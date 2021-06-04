Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе

Сирийские органы безопасности обнаружили новые тайники с оружием боевиков в северной сельской местности Хомса. Они хранили там различное вооружение и боеприпасы до тех пор, пока их не вывезли в Идлибскую зону деэскалации в соответствии с соглашением о перемирии, достигнутом при участии российских представителей.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и увидел результаты спецоперации сирийских служб безопасности.

Ранее по информации военного источника стало известно, что на севере провинции Хомс компетентными органами безопасности был захвачен склад оружия и боеприпасов. Он был обнаружен благодаря сотрудничеству с местными жителями и тщательному контролю за безопасностью мест и объектов, которые ранее использовались вооруженными террористическими группировками в качестве убежищ и секретных укрытий. Там они и спрятали свое оружие.

Источник указал, что в тайнике находились 248 автоматических винтовок, 3 пулемета, 30 ящиков с боеприпасами калибра 12,7 мм, 30 ящиков с боеприпасами калибра 14,5 мм, 29 ящиков с боеприпасами калибра 23 мм, 210 минометов калибра 82 мм, 86 снарядов для минометов и 68 РПГ.

Федеральное агентство новостей /

Хомс стал одним из крупных опорных пунктов боевиков. За время своего пребывания в этой провинции радикальные исламисты переоборудовали многие жилые дома, школы и административные объекты в штаб-квартиры и склады для боеприпасов. В результате их деятельности существенно пострадала инфраструктура региона. Так, в районах, захваченных террористами, были разрушены линии электропередач, водопроводные и канализационные системы.

После того как провинция была освобождена от экстремистских группировок, в Хомсе началась нормализация жизни и восстановление поврежденных объектов инфраструктуры. Сейчас в регион продолжают возвращаться мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий боевиков.