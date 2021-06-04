Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе

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04 июня 21:32
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новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
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Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе

Весь мир
Сирийские спецслужбы обнаружили новый схрон с оружием боевиков в Хомсе
Федеральное агентство новостей  / 

Сирийские органы безопасности обнаружили новые тайники с оружием боевиков в северной сельской местности Хомса. Они хранили там различное вооружение и боеприпасы до тех пор, пока их не вывезли в Идлибскую зону деэскалации в соответствии с соглашением о перемирии, достигнутом при участии российских представителей.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и увидел результаты спецоперации сирийских служб безопасности.

Ранее по информации военного источника стало известно, что на севере провинции Хомс компетентными органами безопасности был захвачен склад оружия и боеприпасов. Он был обнаружен благодаря сотрудничеству с местными жителями и тщательному контролю за безопасностью мест и объектов, которые ранее использовались вооруженными террористическими группировками в качестве убежищ и секретных укрытий. Там они и спрятали свое оружие.

Источник указал, что в тайнике находились 248 автоматических винтовок, 3 пулемета, 30 ящиков с боеприпасами калибра 12,7 мм, 30 ящиков с боеприпасами калибра 14,5 мм, 29 ящиков с боеприпасами калибра 23 мм, 210 минометов калибра 82 мм, 86 снарядов для минометов и 68 РПГ.

В сирийском Хомсе сотрудники безопасности обнаружили схрон с оружием террористов
Федеральное агентство новостей  / 

Хомс стал одним из крупных опорных пунктов боевиков. За время своего пребывания в этой провинции радикальные исламисты переоборудовали многие жилые дома, школы и административные объекты в штаб-квартиры и склады для боеприпасов. В результате их деятельности существенно пострадала инфраструктура региона. Так, в районах, захваченных террористами, были разрушены линии электропередач, водопроводные и канализационные системы.

После того как провинция была освобождена от экстремистских группировок, в Хомсе началась нормализация жизни и восстановление поврежденных объектов инфраструктуры. Сейчас в регион продолжают возвращаться мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий боевиков.

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хомс
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