Британская армия потратила колоссальные суммы на дефектные бронемашины

Москва, 4 июня. Британские военные выявили в новой дорогостоящей бронемашине Ajax массу серьезных недостатков, от которых серьезно страдают экипажи.

Программа Ajax Armored Vehicle крайне важна для Вооруженных сил Великобритании. Военные потратили на новые боевые бронированные машины (ББМ) порядка 3,5 млрд фунтов стерлингов, однако выявленные недостатки бронетехники не позволяют ей решать поставленные задачи.

Отмечается крайне низкая проходимость машины задним ходом и неудовлетворительная эффективность стрельбы при движении на высоких скоростях. Кроме того, экипажи машин жалуются на на временную потерю слуха и боли в суставах.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, комментируя провал британских бронемашин, отмечает, что после Первой мировой войны слава Соединенного Королевства как пионера танкостроения стала быстро увядать. Ни во времена Второй мировой войны, ни во время Холодной, английская бронетехника не демонстрировала выдающиеся характеристики. В конце концов британцы отдали разработку бронемашин для своей армии на откуп международным концернам вооружений.

«Неудивительно, что в качестве платформы перспективного семейства Ajax для британской армии был выбран проект ASCOD-2 другого международного оружейного гиганта — концерна General Dynamics. На платформе ASCOD созданы БМП «Улан» для Австрии и «Писсаро» для Испании. Кроме этих стран, платформа нигде не востребована. Однако британское Минобороны выбрало именно эту, но доработанную под его требования конструкцию», — отмечает эксперт.

В итоге требования британских военных привели к тому, что масса ББМ Ajax возросла до 38 тонн, что привело к снижению ходовых качеств. тем не менее командование не намерено отказываться от программы и ведут доработку боевых машин.

Ранее сообщалось, что состояние ВС Великобритании оказалось ужасающим.