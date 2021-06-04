Британская армия потратила колоссальные суммы на дефектные бронемашины

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости
04 июня 21:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Британская армия потратила колоссальные суммы на дефектные бронемашины

Армия
Британская армия потратила колоссальные суммы на дефектные бронемашины
wikipedia.org  /  Andrew Linnett/MOD / OGL v1.0

Москва, 4 июня. Британские военные выявили в новой дорогостоящей бронемашине Ajax массу серьезных недостатков, от которых серьезно страдают экипажи.

Программа Ajax Armored Vehicle крайне важна для Вооруженных сил Великобритании. Военные потратили на новые боевые бронированные машины (ББМ) порядка 3,5 млрд фунтов стерлингов, однако выявленные недостатки бронетехники не позволяют ей решать поставленные задачи.

Отмечается крайне низкая проходимость машины задним ходом и неудовлетворительная эффективность стрельбы при движении на высоких скоростях. Кроме того, экипажи машин жалуются на на временную потерю слуха и боли в суставах.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, комментируя провал британских бронемашин, отмечает, что после Первой мировой войны слава Соединенного Королевства как пионера танкостроения стала быстро увядать. Ни во времена Второй мировой войны, ни во время Холодной, английская бронетехника не демонстрировала выдающиеся характеристики. В конце концов британцы отдали разработку бронемашин для своей армии на откуп международным концернам вооружений.

«Неудивительно, что в качестве платформы перспективного семейства Ajax для британской армии был выбран проект ASCOD-2 другого международного оружейного гиганта — концерна General Dynamics. На платформе ASCOD созданы БМП «Улан» для Австрии и «Писсаро» для Испании. Кроме этих стран, платформа нигде не востребована. Однако британское Минобороны выбрало именно эту, но доработанную под его требования конструкцию», — отмечает эксперт.

В итоге требования британских военных привели к тому, что масса ББМ Ajax возросла до 38 тонн, что привело к снижению ходовых качеств. тем не менее командование не намерено отказываться от программы и ведут доработку боевых машин.

Ранее сообщалось, что состояние ВС Великобритании оказалось ужасающим.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Британская армия потратила колоссальные суммы на дефектные бронемашины
британия вооружение мураховский бронетехника аjax
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 69628 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 58875 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54004 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48750 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42758 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru