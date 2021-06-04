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новостей
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
21:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о сложности воспитания детей
Все новости

Премьер-министр ЦАР призвал инвестировать в экономику республики на полях ПМЭФ

ЦАР
Премьер-министр ЦАР призвал инвестировать в экономику республики на полях ПМЭФ
facebook.com  /  @ngrebadapm

Санкт-Петербург, 4 июня. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада выступил на полях Международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Основной темой речи главы правительства ЦАР стали инвестиционные возможности, которые открываются перед желающими участвовать в развитии экономики страны.

«Центральноафриканская Республика, расположенная в самом сердце Африки, полна деловых и инвестиционных возможностей, включая добычу золота, алмазов, урана, железа, бокситов и нефти.

Земля от природы плодородна и благоприятна для выращивания кофе, хлопка, табака, какао, пальмового масла, каучука, сахарного тростника, риса, чая, перца чили и так далее», — перечислил Нгребада.

Он подчеркнул, что у правительства есть план восстановления государства до 2023 года, в котором определены основные векторы развития бизнеса. Для улучшения инвестиционного климата власти инициировали ряд реформ, направленных на содействие развитию динамичного и конкурентоспособного частного сектора.

Премьер-министр ЦАР призвал инвестировать в экономику республики на полях ПМЭФ
facebook.com  / @ngrebadapm

Поэтому Нгребада пригласил иностранных экономических операторов принять участие в реализации различных проектов в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, лесоводства, туризма и сферы услуг.

Также премьер-министр ЦАР отметил, что ПМЭФ проходит на фоне эпидемии COVID-19, что говорит о выдающихся успехах России в борьбе с опасным заболеванием. А также отражает волю Москвы не допустить, чтобы пандемия нарушила привычный формат отношений на международном уровне.

Ранее Нгребада провел встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

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Все новости / ЦАР / Премьер-министр ЦАР призвал инвестировать в экономику республики на полях ПМЭФ
россия цар нгребада
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