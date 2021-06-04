Премьер-министр ЦАР призвал инвестировать в экономику республики на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада выступил на полях Международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Основной темой речи главы правительства ЦАР стали инвестиционные возможности, которые открываются перед желающими участвовать в развитии экономики страны.

«Центральноафриканская Республика, расположенная в самом сердце Африки, полна деловых и инвестиционных возможностей, включая добычу золота, алмазов, урана, железа, бокситов и нефти. Земля от природы плодородна и благоприятна для выращивания кофе, хлопка, табака, какао, пальмового масла, каучука, сахарного тростника, риса, чая, перца чили и так далее», — перечислил Нгребада.

Он подчеркнул, что у правительства есть план восстановления государства до 2023 года, в котором определены основные векторы развития бизнеса. Для улучшения инвестиционного климата власти инициировали ряд реформ, направленных на содействие развитию динамичного и конкурентоспособного частного сектора.

facebook.com / @ngrebadapm

Поэтому Нгребада пригласил иностранных экономических операторов принять участие в реализации различных проектов в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, лесоводства, туризма и сферы услуг.

Также премьер-министр ЦАР отметил, что ПМЭФ проходит на фоне эпидемии COVID-19, что говорит о выдающихся успехах России в борьбе с опасным заболеванием. А также отражает волю Москвы не допустить, чтобы пандемия нарушила привычный формат отношений на международном уровне.

Ранее Нгребада провел встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.