Опасный для привившихся от коронавируса штамм обнаружили в Индии

Нью-Дели, 4 июня. Специалисты обнаружили в Индии штамм коронавируса, который опасен для уже вакцинировавшихся людей.

Большинство индийских пациентов с COVID-19 после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617. Она включает в себя три штамма.

Так, медики выявили уже 63 случая прорывной инфекции: привитый человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить процедура вакцинации. По словам специалистов, 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 пациентов только одну.

Ранее эффективность российского «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.